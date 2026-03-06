Más Información

“Estoy fascinado por el mundo de los otros”: Mieczysław Szcześniak

Adiós al humor y genialidad de Pedro Friedeberg

Bajos salarios y recursos insuficientes agravan crisis en la Secretaría de Cultura 

INBAL supervisará cuidado de murales de Rina Lazo y Ramón Valdiosera retirados de la Línea 2 del metro

Los amores platónicos son los peores: Elsa Cross

Dos pequeñas crónicas de António Lobo Antunes

A veces los accidentes no son tan fatales como parecen. Para Ulises, protagonista de “Borrón y vida nueva”, el choque que sufre en medio del tránsito termina siendo una oportunidad para hacer un alto y replantear la velocidad con la que llevaba su vida.

A partir de ese momento, lo que parecía un simple percance se convierte en un punto de inflexión. La pausa obligada lo enfrenta con su rutina, sus decisiones y el rumbo que ha tomado su existencia.

“Borrón y vida nueva”, dirigida por Chava Cartas y que protagoniza Carolina Miranda y Memo Villegas, es la historia (mitad drama, mitad comedia) que, tras despertar en una habitación de hospital, finje no recordar nada sobre su vida con la intención de corregir todo lo que le ha salido mal: relaciones, trabajo y hasta la conexión con su hijo.

En medio del caos y la confusión que su "enfermedad" ha traído, aparece una psiquiatra que obligará a nuestro protagonista a decidir si sigue por el camino de la amnesia y recupera la vida que pudo haber tenido, o afronta las consecuencias de su realidad.

El elenco de “Borrón y vida nueva” está formado por Memo Villegas, Consuelo Duval, Carolina Miranda, Mariané Cartas, Omar Yubeili y Margarita Muñoz

Dónde ver: ViX

Explotan redes contra Nodal y Ángela por infieles: sale a la luz la romántica cita que tuvieron cuando él estaba con Cazzu. Foto: TikTok @angelaaguilar_ / AP

Explotan redes contra Nodal y Ángela por infieles: sale a la luz la romántica cita que tuvieron cuando él estaba con Cazzu

¿Por qué arrestaron a Britney Spears en California? Esto se sabe del incidente que alarmó a sus fans. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File)

¿Por qué arrestaron a Britney Spears en California? Esto se sabe del incidente que alarmó a sus fans

¿Venganza o amor? Aseguran que fotos de Emma Watson y Gonzalo Hevia fueron filtradas para molestar a Belinda. Foto: AP/AFP/TikTok

¿Venganza o amor? Aseguran que fotos de Emma Watson y Gonzalo Hevia fueron filtradas para molestar a Belinda

Influencer Anastasia Karanikolaou “rompe Instagram” con diminutos bikinis de satén y cuero

Cazzu rompe el silencio sobre Christian Nodal y la polémica canción 'Rosita': “No me arrepiento de nada”, afirmó. Foto: EFE

Cazzu rompe el silencio sobre Christian Nodal y la polémica canción 'Rosita': “No me arrepiento de nada”, afirmó

