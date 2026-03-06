A veces los accidentes no son tan fatales como parecen. Para Ulises, protagonista de “Borrón y vida nueva”, el choque que sufre en medio del tránsito termina siendo una oportunidad para hacer un alto y replantear la velocidad con la que llevaba su vida.

A partir de ese momento, lo que parecía un simple percance se convierte en un punto de inflexión. La pausa obligada lo enfrenta con su rutina, sus decisiones y el rumbo que ha tomado su existencia.

“Borrón y vida nueva”, dirigida por Chava Cartas y que protagoniza Carolina Miranda y Memo Villegas, es la historia (mitad drama, mitad comedia) que, tras despertar en una habitación de hospital, finje no recordar nada sobre su vida con la intención de corregir todo lo que le ha salido mal: relaciones, trabajo y hasta la conexión con su hijo.

En medio del caos y la confusión que su "enfermedad" ha traído, aparece una psiquiatra que obligará a nuestro protagonista a decidir si sigue por el camino de la amnesia y recupera la vida que pudo haber tenido, o afronta las consecuencias de su realidad.

El elenco de “Borrón y vida nueva” está formado por Memo Villegas, Consuelo Duval, Carolina Miranda, Mariané Cartas, Omar Yubeili y Margarita Muñoz

Dónde ver: ViX