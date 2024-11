The Beatles es uno de esos contados fenómenos de la cultura popular de los que siempre hay algo que decir, sin importar el tiempo que haya pasado. Esta vez es el documental "Beatles 64", producido por Martin Scorsese, el pretexto perfecto para volver a cuarteto de Liverpool en tendencia, pues revela detalles nunca antes contados de la llegada de Paul, John, George y Ringo a Estados Unidos.

Los cuatro jóvenes británicos arribaron a Nueva York hace poco más de 60 años, en febrero de 1964; y aunque solo estuvieron 14 días en la ciudad (además de recorrer Washington y Miami), pareciera ser que nunca se fueron ya que su música logro trascender.

Ringo Starr y Paul McCartney dan testimonio, de viva voz, de aquellos días y de cómo es que veían el torbellino que generaba su sola presencia. También se incluyen entrevistas de archivo de John Lennon y de George Harrison.

Martin Scorsese en la producción, las imágenes captadas por las cámaras de los hermanos Albert y David Maysles y la edición de David Tedeschi son los soportes de este documental que presenta grabaciones poco vistas de los cuatro músicos que pusieron de cabeza a la Unión Americana de mediados de los años 60.

"Beatles 64" se estrenará el 29 de noviembre en Disney+ y estará disponible durante todo el fin de semana de Acción de Gracias, fecha por demás trascendente en Estados Unidos, país que en aquel entonces atravesaba un ambiente enrarecido, debido a que unos meses antes de la llegada del cuarteto, en noviembre de 1963, el presidente John F. Kennedy fue asesinado.

The Beatles rompió con esa inercia en la que transitaba por lo menos la población de edad adulta de ese país, que censuraba que los europeos no se cortaran el pelo y que no entendía por qué las jovencitas desfallecían al verlos en televisión.

Dónde ver: Disney+