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Casos reales de turistas arrestados en Rusia por supuestos nexos con redes criminales sirvieron de inspiración para la serie "Amor incondicional", en la que una madre (Orna) y su hija, (Gali) eligen este destino en Europa para pasar sus vacaciones

Aunque parecen ser los mejores días de su vida, todo da un drástico giro cuando Gali es detenida en Moscú, acusada injustamente de tráfico de drogas. Es entonces cuando su madre inicia una lucha por recuperarla, convirtiendo a este dram en un thriller criminal.

Mientras el juez pide 18 años de cárcel para la joven, Orna escala en una pirámide de poder, corrupción y contactos turbios que le serán de ayuda para salvar a su hija.

La producción de "Amor incondicional” es israelí y consta de ocho episodios que se estrenan cada viernes.

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