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"Akane-banashi" es el anime más esperado de la temporada y lo es por que lleva como protagonista a una chica que, con 17 años, está dispuesta a limpiar el nombre y el honor de su padre, quien fue un reconocido exponente del arte tradicional japonés de la narración de historias teatrales conocido como rakugo, o lo que occidentalmente podría entenderse como stand up.

Akane tenía 11 años cuando su papá, junto a sus compañeros, fue expulsado del clan Arakawa por el gran maestro Isshô durante su examen de ascenso, con el que pretendían alcanzar el rango más alto como rakugokas.

La niña se propuso devolverle el lugar que se merece y, al mismo tiempo que lo intenta, realiza un viaje personal que le ayuda a encontrar su propia identidad, voz y tono sobre el escenario.

Para alcanzar su objetivo, Akane se propone convencer a Shiguma, quien fue el maestro de su padre, para que la acepte en su grupo como aprendiz. A partir de ese momento debe abrirse paso desde el nivel más bajo en un ambiente dominado primordialmente por hombres, sosteniéndose en el escenario solo de un abanico, una pequeña toalla, su voz y sus expresiones corporales.

La joven sabe que el camino no será fácil, pero se recarga en su pasión por esta disciplina y en el deseo de cobrar venganza en el nombre de su papá y así hacer justicia familiar. Así, Akane está dispuesta a enfrentar duros combates de clasificación y a medirse junto a rivales famosos bajo la mirada implacable de los grandes maestros del gremio.

Y como una buena historia no lo puede ser si no hay un antagonista a la altura, en esta trama hay uno de los mejores del animanga reciente: él es Issho Arakawa, el líder absoluto de la gran escuela Arakawa de rakugo, un artista con el rango shin'uchi, el máximo alcanzado en el ambiente del rakugo. Es un anciano duro e intimidante, de cabello gris erizado que viste habitualmente un kimono oscuro. El primer encuentro entre él y Akane “es una escena clásica de todos los tiempos”, según califican los fanáticos del género.

A lo largo de los 24 episodios, los seguidores de Akane experimentan en sus combates y su preparación dentro del rakugo la misma emoción y adrenalina que viven los fans de los shonen deportivos, es decir, de los anime que narran la práctica de un deporte, un juego o una disciplina competitiva.

Akane utiliza todos los tropos asociados con el shonen (historias para jóvenes), como arcos de torneos, personajes rivales, mentores antiguos, increíbles paneles dobles de personajes mostrando sus habilidades y los coloca en el contexto del mundo del rakugo.

Dónde ver: Netflix

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