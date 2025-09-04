Más Información

Arranca la décima edición del Hay Festival Querétaro, con reflexiones sobre la guerra en Gaza, cambio climático y migración

Pasatono Orquesta celebra 27 años de carrera

Chimamanda Ngozi, vuelve a la ficción desde los sueños y los cuerpos de cuatro mujeres

Programas de Casa Lamm serán  ahora sólo virtuales

Roberto Gutiérrez Alcalá incursiona en el cuento

“La cultura, no el petróleo, es la verdadera riqueza de México”:  Luis Fernando Lara

Previo a uno de los encuentros más esperado del mundo del boxeo a nivel internacional, Netflix estrena “Countdown: Canelo vs. Crawford”, documental que acerca al espectador al proceso de preparación de estas máquinas de golpes.

Será el 13 de septiembre cuando el tapatío y el originario de Nebraska se midan en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Ambos buscan la victoria y los dos tienen mucho que ganar, si derrotan a su rival.

Para "el Canelo", sumar a su lista de caídos el nombre de Terence Crawford significaría consolidarse como la figura más importante del boxeo mexicano; mientras que para Crawford, derrotar a Saúl Álvarez lo colocaría en el puntero del ranking mundial, y antes de cumplir 38 años.

Además, el documental que está disponible desde este 4 de septiembre, es narrado en inglés por Josh Brolin, estrella de los sets de cine y nominado al Oscar en 2009 por su actuación en el filme “Leche”.

En español, hace lo propio Diego Luna, una de las presencias mexicanas más sobresalientes y respetadas en Estados Unidos.

El entrenamiento, que va más allá de la preparación física y mental de estos dos hombres, también destaca aspectos de su vida personal, de lo que ambos significan para su círculo más cercano, son recogidos en esta producción que dirige Jackie Decker.

“Countdown: Canelo vs. Crawford” es la antesala del combate que Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford tendrán el 13 de septiembre, y que también se transmitirá en directo por Netflix.

Dónde ver: Netflix

