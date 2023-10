¿Qué ver?: "Los caballeros del zodiaco" cumplen 37 años, ¿dónde verlos en tv?

Dónde: Warner Channel y HBO Max

Cuando sonaban las poderosas notas de guitarra del tema “Los guardianes del universo”, apertura con la que el anime se dio a conocer en Latinoamérica en los 90, los que crecimos viendo la televisión en esos años sabíamos que estaba por comenzar una de las historias japonesas más queridas de la historia: “Saint Seiya”, o “Los caballeros del zodiaco”.

La serie animada, adaptada del manga del mismo nombre y creada por Masami Kurumada, llegó a México en noviembre de 1992, pero el anime se transmitió por primera vez en Japón el 11 de octubre de 1986, hace 37 años.

La historia nos presenta a un grupo de guerreros integrado por el joven Seiya, caballero de bronce con la armadura de pegaso, Shiryū de dragón, Hyōga de cisne, Shun de Andrómeda e Ikki de fénix, quienes luchaban junto a la diosa griega Athena (quien reencarnó en Saori Kido, una humana) para proteger a la humanidad del mal.

Este anime ha tenido tal aceptación que cuenta con diversas sagas animadas; además, este año se estrenó un live action en cines que desafortunadamente no fue bien recibido por los fans: “Knights of the zodiac”. Sin embargo, para los de la vieja escuela no hay como ver el anime original, que desde los 2000 ya se transmite con su opening original “Pegasus fantasy”, y no con el español, con el que primero llegó a México.

En el marco de su aniversario 37, “Los caballeros del zodiaco” llegará este 16 de octubre a la señal de Warner Channel, acompañado por otro clásico: “Dragon ball z”.

Ambos animes podrán verse como parte del ciclo de programación Wanimé, que se transmitirá de lunes a jueves, entre las 16:00 y las 18:00 horas, y los miércoles a las 22:00 horas por el canal Warner Channel.

Además, en la plataforma HBO Max también se pueden ver algunas historias protagonizadas por Goku, el héroe de Dragon ball, y Seiya, como por ejemplo “Dragon ball z kai” o la película “Los caballeros del zodiaco: la leyenda del santuario” (2014), así como su anime spin-off “Los guerreros del zodiaco: el lienzo perdido” (“Saint Seiya: The lost canvas”).

Por su parte, en la plataforma Crunchyroll podemos hallar, además de la serie original, los otros spin-off de la serie: “Los caballeros del zodiaco: alma de oro” (“Saint Seiya: soul of gold”), con una historia alterna de los caballeros dorados; “Saint Seiya omega”, una secuela del anime original, y “Saint Seiya saintia sho”, donde las protagonistas son mujeres.