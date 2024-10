El video que muestra un tenso momento entre la actriz mexicana Salma Hayek y la australoestadounidense Nicole Kidman se hizo viral en redes sociales porque aparentemente Nicole "le hizo el feo" Salma en plena alfombra roja, frente a las cámaras y frente a Katy Perry que también las acompañaba.

El momento completo muestra a las tres celebridades en el front row del desfile de Balenciaga, ahí se dispusieron a posar para que las fotografiaran, en un inicio Nicole hasta le paso el brazo a Salma, pero después, cuando Salma intenta voltearla de lado, Kidman le quita la mano y se retira molesta.

Al parecer Nicole Kidman se rehusó a cambiar su lado, los cibernautas especulan que tal la actriz de 57 años se irritó porque Salma la tocó, algo muy común en los latinos.

¿Qué habrá ocurrido entre Salma Hayek y Nicole Kidman?



¿Será que hubo pleito o simplemente Nicole es una majadera?



Tengo muchas preguntas al respecto: pic.twitter.com/VPDhfn2o43 — CriSzis 🏳️‍🌈🌙🎖️💗 (@SoyCriSzis) October 2, 2024

"Básico, no se debe tocar a las personas sin su permiso". "Me encanta Salma tan Latina pero ella no debio tocar a Nicole, ni voltearla de esa manera, eso fue muy de chusmita ,no de etiqueta y a la altura de Hollywood, se le salio el barrio". "Tenemos que ver el contexto completo para tener una clara opinión. Pero normalmente los latinos somos muy de tocar, nos gusta hacer sentir bien al otro, somos muy cercanos. Por eso la tocó. Pero quedó mejor Salma que Nicole, que se vio arrogante", se lee entre los comentarios del video.

En redes, Salma compartió varias fotos del evento, entre ellas una con Katy Perry y otra con Nicole Kidman.

