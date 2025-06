En un fallo histórico, la tarde del martes 25 de junio a Luis de Llano le fue negado el amparo con el que intentaba revertir la sentencia por daño moral impuesta en el caso de Sasha Sokol.

Al quedar firme la resolución, el productor deberá acatar todas las medidas dictadas por el tribunal, incluida una que afecta directamente su presencia pública: “hacer todo lo posible” para eliminar la entrevista que concedió a Yordi Rosado en 2022, misma que detonó el proceso judicial.

La conversación, publicada en marzo de ese mismo año en el canal de YouTube de Rosado, marcó un punto de quiebre. En ella, De Llano habló sobre cómo se involucró con la exTimbiriche cuando ella era menor de edad. La respuesta de la cantante fue inmediata: acusó públicamente al productor de abuso, dando inicio a una batalla legal que culminó hace unas horas.

Lee también Sasha Sokol reacciona al fallo de la Suprema Corte en contra de Luis de Llano; "Hoy tengo en mis manos las riendas de mi vida", dice

Aunque la condena, emitida en 2023, ordenaba retirar la entrevista, hasta la noche del miércoles el video seguía disponible. Cualquier usuario podía acceder a él mediante búsquedas en Google o directamente en el canal de Rosado.

Sin embargo, para esta tarde, los usuarios comenzaron a notar que el clip desapareció tanto de los buscadores como de las recomendaciones de YouTube, lo que dio pie a diversas especulaciones.

¿Esto significa que ya se cumplió la sentencia? No del todo. Aunque el video ya no está al alcance de un click, no fue eliminado por completo: permanece activo bajo la modalidad “no listado”, lo que significa que solo puede verse mediante el enlace directo.

La entrevista, publicada en 2022, continúa activa pero en modo "no listado", lo que significa que no cualquiera puede acceder a ella. Foto: YouTube.

Esta configuración es común cuando se busca ocultar un video del público general. Aunque invisible para nuevos usuarios, quienes ya tenían el enlace aún pueden acceder a él.

Hasta el momento, ni Yordi Rosado ni el equipo legal de Luis de Llano han emitido postura sobre el cambio en la visibilidad del video. Tampoco se ha confirmado si fue una acción voluntaria o una instrucción derivada del fallo.

El resto de la sentencia incluye una disculpa pública por parte del productor, la obligación de asistir a un curso especializado en prevención del abuso sexual, la prohibición de hablar sobre Sokol en cualquier espacio público y el pago de una indemnización que, según la cantante, será donada a una institución dedicada a apoyar a víctimas de estos delitos.

Lee también ¿Cuál es la sentencia que Luis de Llano deberá cumplir tras fallo de la SCJN?; la Corte rechaza su último recurso legal