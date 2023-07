¿Qué compró Peso Pluma con su primer cheque grande? El cantante lo revela

La icónica canción "Ella baila sola", que lanzó a la fama a Hassan Emilio Kabande, conocido como Peso Pluma, no solo le otorgó reconocimiento en las prestigiosas listas de éxitos de Billboard y Spotify, sino que también lo posicionó como uno de los destacados exponentes del género de los corridos tumbados. El éxito en la industria del espectáculo no solo brinda reconocimiento, sino también abre un amplio abanico de oportunidades económicas para los artistas en ascenso.

En una entrevista con la reconocida revista de música, el famoso reveló cuál fue su primera compra luego de recibir su primer cheque grande.

Aunque hay artistas que optan por adquirir propiedades inmobiliarias, lujosos autos, ropa costosa o viajes y experiencias de lujo, Hassan decidió gastarlo en un reloj.

"Me compré mi primer Rolex y, por supuesto, también el conjunto completo. ¿Cómo iba a llevar un reloj sin ropa?", respondió entre sonrisas el intérprete.

Si bien no se conoce el monto exacto que gastó Hassan en el artículo, los precios de los relojes de esta marca suiza pueden variar desde los 86 mil hasta los 200 mil pesos mexicanos.

Lee también: La serie danesa en Netflix que dura 3 horas y te atrapará de inicio a fin

Además de los relojes, a Hassan le gusta adquirir piezas de joyería de alto costo. Hace unos meses estrenó una dentadura de diamantes, la cual se presume que costó casi un millón de pesos mexicanos. Esta pieza fue diseñada por una joyería mexicana que ha colaborado con otras figuras importantes del regional mexicano, como Christian Nodal.

Peso Pluma estrenó dentadura de diamantes. Fotos: Instagram

Hassan también suele lucir un famoso collar con una figura de Spider-Man, el cual tuvo un costo aproximado de 8,5 millones de pesos, de acuerdo con algunos medios.

Pese a que la pieza fue un regalo de la disquera Prajin Music Group, luego de que la celebridad hiciera sold out en Estados Unidos, el precio causó sorpresa, Asimismo se presume que pesar medio kilo de oro.



Fotos: Vía Instagram oficial @pesopluma/bagliori_mx.

Por supuesto, los atuendos de Hassan también son objeto de atención debido a las marcas que utiliza.

Peso Pluma en el club LIV de Miami Beach. Foto: LIV Miami

¿Cómo surgió el particular corte de Peso Pluma?

El artista confesó que usaba una melena como la del cantante de 'Love yourself': "Fíjate, yo usaba el pelo largo, así tipo Justin Bieber en 'Baby'".

Peso Pluma detalló que durante muchos años se basó en esa imagen. Sin embargo, durante un viaje a Medellín, conoció a un estilista que le aconsejó una moda que los jóvenes de la capital antioqueña usaban mucho.

"Yo no me cortaba el pelo con nadie, por la misma razón de que mi pelo es poder. Pero una vez fui a Medellín, Colombia, y un barbero de ahí me dijo que me iba a hacer un estilo muy popular", dijo el mexicano a la revista estadounidense.

"Recuerdo que terminó y dije: 'Guey, ¿qué me hiciste?' Luego grabé un video y admití: 'Si se ve bien perro', continuó expresando Kabande.

Su corte se ha convertido en un referente. Varios jóvenes han querido replicarlo. Incluso, Hassan expresó que los peluqueros de México le agradecen mucho. "La otra vez me habló un barbero de la Ciudad de México y me dijo: 'Gracias por tanto trabajo que nos ha dado'. Me dijo que habían ido 24 personas ese día, para hacerse el estilo de Peso Pluma", rememoró el cantante.

Con información de La Nación.

Lee también: La serie más subida de tono de Netflix que te incentivará a probar nuevas cosas con tu pareja