Pronóstico reservado para Pato Araujo, tras caída en "Exatlón" que le provocó trauma craneal

Anoche, durante la emisión del "Exatlón", fuimos testigos de la grave caída que tuvo uno de sus concursantes, el exfutbolista Pato Araujo, quien luego de una caída fue atendido por los paramédicos del programa y, tras unas horas de que tuviera lugar el accidente, el especialista que lo está atendiendo asegura que son momentos cruciales para determinar el estado de salud del deportista, pues el golpe que recibió le produjo un trauma craneal y la pérdida de mucha sangre.

A pocos minutos de las 13:00 horas, "Venga la alegría" entró en comunicación con el doctor Arturo Ruíz Coronel, quien está tratando a Araujo, luego del accidente que sufrió en uno de los circuitos del concurso deportivo, pues a pesar de que ayer se mostraron algunas imágenes de cómo sucedieron los hechos, no quedó claro qué es lo que le había sucedido con exactitud al mediocampista jalisciense que, antes de convertirse en uno de los concursantes más prolíficos del "Exatlón", jugó en las Chivas.

Desde República Dominicana, donde se graba el programa, el experto expresó que el pronóstico de Pato es reservado, debido a que se trató de un golpe grave que le provocó un trauma craneal y una hemorragia que le hizo perder mucha sangre.

"Es una herida bastante considerable, un trauma craneal, con una herida cortante en la piel cabelluda. Fue una herida considerable, grande, con una hemorragia importante, aproximadamente perdió 300 mililitros de sangre", explicó.

Pese a su estado delicado, Ruíz Coronel indicó que él, junto al equipo de parámedicos, pudieron estabilizar a Pato todavía en el área de juego, donde fue atendido con las atenciones básicas para, posteriormente, trasladarlo a urgencias.

"Se le dio la atención primaria, la estabilización, se tomaron los estudios prudentes para poder determinar si podemos meterlos a quirófano y reparar la herida; una herida muy grande".

El doctor que indicó que para cerrar la herida, tuvieron que usar grapas quirúrgicas, lo que reflejaría la complejidad del procedimiento, sin embargo, destacó que Araujo siempre ha sido uno de los deportistas más fuertes de la competencia, por lo que tienen la esperanza de que su evolución sea satisfactoria, aunque también destacó que no quiera adelantarse a los acontecimientos, debido a que en situaciones como esta, cada hora resulta crucial.

"Es muy pronto para determinar si estamos libres de cualquier otra alteración, por el momento, estamos con un pronóstico reservado, con la vigilancia del cráneo, que no haya tenido una fractura, al igual que su cerebro, que no tenga inflamación, que no presente un cambio en la conducta; siempre ha estado alerta, despierto, consciente, sin embargo las horas que siguen son muy importantes para poder determinar si hay un daño o no hay un daño, descartar una infección o lesión cerebral", detalló.

Mientras Araujo sigue en observación, y bajo tratamiento de antibióticos y analgésicos, el doctor Arturo contó que el deportista sí ha mostrado preocupación por lo que le ocurrió, sobre todo, porque es consciente que tiene una familia que lo está esperando en casa; recordemos que, hace poco, él y su esposa Zudikey Rodríguez dieron la bienvenida a su primer hijo en común; Lían Carlo.

"Está espantando, fue una lesión que lo dejó, no un poco, bastante espantado, acaba de ser papá, está muy trsite por no saber si va a estar bien, si va a tener una alteración, si su hijo lo va a ver bien; pregunta mucho por la familia, por si va atener uan secuela o uan cicatriz, pero dentro de lo que cabe bien, es un paciente muy fuerte, esperemos que así sea, que tenga una buena evolución", expresó.

Finalmente, aclaró que, por el momento, no pueden establecer si el atleta volverá al concurso o tendrá que abandonarlo.

"Hay que esperar la evolución, hay que esperar que no haya una sobreinfección en la herida y revisar que el cerebro no tenga una alteración, en este caso inflamatoria, entonces, es muy pronto para poder decir si va a continuar o no va a continuar, son horas muy cruciales, muy importantes para nosotros; afortunadamente va bien, pero es muy pronto para saber", destacó.

