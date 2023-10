Programas de entretenimiento nocturno regresan al aire en EU tras el final de la huelga de guionistas

Los programas de tertulia nocturnos de Estados Unidos comenzaron su regreso al aire después de una ausencia de cinco meses provocada por la huelga de guionistas de Hollywood, mientras los actores completaron el primer día de negociaciones que podrían poner fin a su larga huelga laboral.

“The Late Show With Stephen Colbert” de CBS, “Jimmy Kimmel Live!” y “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” de NBC fueron los primeros programas en salir del aire cuando comenzó la huelga de guionistas el 2 de mayo, y estuvieron entre los primeros en volver con nuevos capítulos el lunes por la noche.

Colbert lanzó un beso a su audiencia, que coreó su nombre mientras subía al escenario del Teatro Ed Sullivan de Nueva York para la grabación de su programa que se transmite a las 11:35 p.m. hora local.

“Se siente bien estar de regreso”, dijo el presentador. “Ahora la huelga de escritores ha terminado con un nuevo contrato que incluye protecciones contra la IA y el aumento en el costo de vida, mejores salarios por el streaming y, además, gracias a las protestas, mis escritores tuvieron aire fresco y sol, pero eso no les importa. Ahora están de vuelta a salvo en sus agujeros para hacer chistes”.

En una fría apertura de su programa, Kimmel apareció en el sofá de un psiquiatra.

“La huelga ha durado tanto tiempo que no sé si volveré”, dijo Kimmel. Luego se abrió la toma para revelar que su terapeuta era su invitado, Arnold Schwarzenegger, quien parafraseó su frase más conocida: “Volverás”.

Fallon grabó segmentos para su programa con Matthew McConaughey y John Mayer. Luego dijo que su tercer invitado sería Bono de U2, quien tocó en la inauguración del nuevo foro Sphere en Las Vegas durante el fin de semana.

Entonces presentó a un Bono falso en una pequeña esfera. El chiste fracasó y Fallon sugirió que podría llevar algún tiempo quitarse el óxido.

“Debo mencionar que no todos los guionistas han regresado”, dijo.

Seth Meyers, exguionista principal de “Saturday Night Live” cuyo programa sigue al de Fallon, elogió a los negociadores del sindicato por el acuerdo que ganaron y la oportunidad de regresar.

“Estoy muy feliz de estar de regreso en una sala con mis escritores, con todos. Extrañaba mucho a mis escritores”, dijo. Luego bromeó: “Admito que para el almuerzo ya lo había superado un poco”.

Colbert lamentó no haber podido intervenir con bromas ante tantos acontecimientos de actualidad en esos largos meses.

“Creo que hemos estado fuera del aire por 154 acusaciones formales”, dijo. “Fue un verano loco para estar fuera del aire, estaba lleno de eventos”.

Los anfitriones no han estado del todo inactivos. Se unieron para un podcast, “Strike Force Five”, durante la huelga.

Mientras tanto, el Sindicato de Actores de la Pantalla-Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio (SAG-AFTRA por sus siglas en inglés) inició negociaciones el lunes con el mismo grupo, la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP por sus siglas en inglés), por primera vez desde que se unieron a los guionistas en una histórica huelga conjunta el 14 de julio. Las partes reanudarán las negociaciones el miércoles.

A los escritores se les permitió regresar a trabajar la semana pasada después de que el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos llegara a un acuerdo sobre un contrato de tres años con la alianza de estudios, servicios de streaming y compañías de producción más grandes de la industria.

Los líderes sindicales declararon el acuerdo como una clara victoria en cuestiones como los salarios, el tamaño del personal requerido para las producciones y el uso de inteligencia artificial que hizo que los meses libres valieran la pena. Los propios guionistas decidirán si aprueban el contrato en una semana de votación que comenzó el lunes.

Los actores abandonaron sus trabajos por muchas de las mismas razones que los guionistas, y los líderes de SAG-AFTRA dijeron que examinarían de cerca los beneficios y compromisos del acuerdo del WGA, pero enfatizaron que sus demandas seguirían siendo las mismas que cuando comenzó la huelga.

Las dos partes dijeron en un comunicado conjunto que “varios ejecutivos” de los estudios participarían en las negociaciones, sin proporcionar nombres. Previamente, el director ejecutivo de Disney, Bob Iger, el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, el director de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, y la directora de contenido de NBCUniversal Studio Group, Donna Langley, participaron directamente en las negociaciones con los guionistas.

Los programas nocturnos tendrán límites importantes en sus listas de invitados. Su pan de cada día, los actores que aparecen para promover proyectos, no podrán aparecer si las películas y programas son para estudios en medio de las huelgas.

Pero abundan las excepciones. McConaughey, por ejemplo, apareció con Fallon para promover su libro infantil, “Just Because”.

Y el SAG-AFTRA ha otorgado acuerdos provisionales que permiten a los actores trabajar en muchas producciones, y con eso viene el derecho de los actores a hacerles publicidad.

