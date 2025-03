Desde su salida del programa "Al Extremo", el futuro de Alex Bisogno ha sido motivo de especulación. Tras el fallecimiento de su hermano, Daniel Bisogno, se dijo que él sería su reemplazo en "Ventaneando", incluso, se habló de una posible incorporación a uno de los programas más exitosos de Televisa: "Hoy".

Ante los rumores, es la productora del matutino, Andrea Rodríguez quien confirmó que sí estuvo en platicas con el conductor, pero negó que vaya a integrarse al programa.

"Yo vi a Alex un día antes de que trascendiera Daniel, lo vi justamente para platicar de Daniel, de cómo estaba. He platicado con él, (pero) obviamente no es fácil entrar a 'Hoy' porque este programa es como un tren que partió hace casi 27 años. Hay personas que logran subirse, otras que llegan y se van, y algunas que no logran subirse", dijo en un encuentro con los medios.

Ante la reciente salida de Nicola Porcella, se especuló que Bisogno podría ocupar su lugar; algo que Rodríguez negó por completo:

"No tengo contemplado integrar a nadie, ahora que se fue Nicola tomamos la decisión de que se quedaran los siete conductores como estábamos antes", agregó.

Sin embargo, no descartó la idea de que en el futuro Bisogno pueda aparecer junto a Galilea Montijo y Andrea Legarreta:

programa. Sin embargo, fue clara al señalar que actualmente no hay vacantes disponibles en el equipo de "Hoy", pero nada está definido.

"Si en algún momento necesitamos incluir a alguien, por supuesto que podría hablar con Alex y puede ser una posibilidad. Pero, por el momento, no tengo pensado añadir a nadie", finalizó.

