Productor de "American Idol" enfrenta dos nuevas denuncias por agresión sexual

Luego de que el productor de “American Idol” y “So You Think You Can Dance”, Nigel Lythgoe, negara haber agredido sexualmente a la cantante y coreógrafa Paula Abdul, quien participó como jueza en ambos programas en los 2000, el famoso enfrenta otras dos demandas similares por parte de dos supuestas exconcursantes del programa "All American Girl" (2003), también producido por él.

Durante el fin de semana, “TMZ” reveló la querella presentada por Abdul, en la que asegura fue víctima de tocamientos inapropiados de Lythgoe durante las primeras grabaciones del show de canto. la famosa se negaría a hablar debido al poder que tiene el exbailarín en la industria.

La cantante Paul Abdul y el productor de "American Idol" y "So you think you can dance". Fotos: Vía Instagram oficial.

Ahora, las dos mujeres que presentaron una denuncia anónima, conocidas como Jane Does, tanto contra Nigel como su productora por agresión y agresión sexual, acoso sexual, violencia de género, imposición intencional de angustia emocional y negligencia, alegan que mientras caminaban por el set y los camerinos, Nigel golpeó y tocó el trasero de ellas y otros concursantes cuando vestían trajes de baile.

En el documento legal, según “Page Six”, se señala que representantes, empleados, contratistas y agentes vieron dicha acción, pero no hicieron nada para evitarlo o condenarlo. Asimismo, se indica que el productor tuvo un “interés inusual” en una de ellas en una fiesta de despedida para celebrar el final de la filmación de “All American Girl”. La invitó a irse en su coche al lugar donde todos se reunirían, por lo que el otro talento la acompañaría para que no se fuera sola. Posteriormente, al llevarlas a su casa, les hizo insinuaciones sexuales a las que ambas se negaron.

En otra ocasión, Nigel habría intentado besar y acercar su cuerpo contra una exconcursante, y mas tarde “inmovilizó (a la otra mujer) contra un piano de cola en la casa, se empujó contra su cuerpo y la forzó con la boca y la lengua”, acusan.

Las mujeres afirman sufrir hasta la fecha angustia, vergüenza, humillación, pérdida de ingresos, entre otras cosas, además de seguir acudiendo a terapia como resultado de lo "vivido".

Ayer, Nigel insistió en su inocencia en el caso de Paula y aseguró que peleará por demostrarla. "Decir que estoy consternado y entristecido por las acusaciones hechas en mi contra por Paula Abdul es quedarse corto", expresó al medio antes mencionado. Añadió que, durante más de dos décadas, su relación con Abdul fue estrictamente platónica, basada en la amistad. "Si bien el historial de comportamiento errático de Paula es bien conocido, no puedo entender exactamente por qué presentaría una demanda que debe saber que no es cierta. Lucharé contra esta atroz difamación con todo lo que tengo", añadió el ejecutivo de televisión.

Hasta el momento, no se ha pronunciado sobre los nuevos casos.

Nigel Lythgoe, productor de "American Idol" y "So you think you can dance" y la cantante y coreógrafa Paula Abdul. Foto: Instagram oficial de los artistas.

