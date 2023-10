La noche de la primera entrega de los Premios Rolling Stone en Español no fue para las personalidades que estamos acostumbrados a ver subir al podio, como Bad Bunny, Peso Pluma o Karol G, sino para Natalia Lafourcade quien fue ganadora en dos categorías y un premio especial, el de Leyenda, con el cual no sólo reconocieron su trayectoria, también su influencia en los nuevos talentos.

"Me honran, estoy muy emocionada por el significado detrás de un reconocimiento. Desde la infancia mi mamá me decía, 'nunca hagas nada por un reconocimiento', obvio porque tenía las peores calificaciones de la escuela, porque lo que escuchaba era música, después entendí el significado de un reconocimiento, no es sólo es una pieza sino todo lo que hay detrás, ese trabajo de tantos años. Dedico el premio a mi madre, a mi padre, a la música y especialmente a los artistas que van emergiendo como flores hermosas, ¡vivan las nuevas generaciones y la música", expresó Natalia Lafourcade al momento de recibir ese reconocimiento especial de manos de Silvana Estrada y Kevin Kaarl.

Momentos antes la cantante había subido al escenario del The Fillmore Miami Beach Theater, para agradecer los premios a Artista del Año y Álbum del Año por "De Todas Las Flores", el cual produjo Adan Jodorowsky. Natalia dijo que fue el disco más personal de su carrera y agradeció otra vez a la música porque cada canción le enseñó que la vida tiene matices, incluida la muerte y que después de aprender esto vienen las flores.

Al inicio de la ceremonia la primer categoría en ser entregada fue Productor del Año, la cual fue para el puertorriqueño Tainy, quien sólo atinó a agradecer el haber obtenido el premio y que se le permita hacer música, sobre todo cuando fue un sueño que tuvo desde niño, pero también le ha permitido cumplir los sueños de mucha gente más.

También recibió el premio especial Pionero, por su labor al revolucionar el género urbano, imprimiendo su estilo en la música de estrellas como Bad Bunny y JBalvin."No puedo creer que hayamos ganado un premio tan importante como éste; somos una banda argentina de heavy metal y estamos cumpliendo 30 años, por lo que hicimos un disco con muchos amigos 'Íntimo extremo". A.N.I.M.A.L. es por Acosados Nuestros Indios Murieron Al Luchar, nosotros somos defensores de las etnias y no olviden que este país fue forjado por indios", dijo Andrés Giménez, líder de esta agrupación al recibir el premio por Videoclip del Año por “Solo por ser indios", en el cual colaboraron con Juanes.

Zuria Vega presentó el premio ¡Viva México 2023!, que fue para Carín León porque no sólo ha rescatado las raíces musicales del país, pero además llevándolas a otras partes del mundo y compartirlas con artistas de otras latitudes; pero el cantante no fue a recoger su premio, porque ofreció un número musical con los temas "Según quién" y "Primera cita".“Villano Antillano: ‘BZRP music sessions, Vol. 51” se llevó la categoría a Canción del Año, por lo cual ella subió al escenario para recibir el premio y no sólo agradeció al productor argentino y a la gente que la ama, también aquella que no la quiere.

Unos minutos después Villano Antillano recibió el premio Símbolo de Orgullo y dijo: "Rolling Stone resalta algo importante que es la contracultura y considero que lo que hago yo es contracultura, llegué a esto cuando es bien complicado ser una mujer trans en el mundo, pero el sonido de afuera no importa sino el de adentro - dijo Villano tocándose el pecho - agradezco a quien me ama y a los que no, me importa un carajo".

El mexicano Kevin Kaarl obtuvo el premio a Promesa Musical del Año y Voz de la Audiencia fue para Tiago PZK.Ivy Queen fue homenajeada con el premio Legado, por su trabajo en cambiar las reglas dentro de la música urbana y poner las bases de lo que es el género hoy.

La llamada "caballota" expresó que este premio era un testimonio de que las personas rotas por dentro no necesitan que las reparen, sino que a través de la música se recomponen, por eso su admiración por Celia Cruz quien fue gran influencia en su vida, ya que fue la única mujer en la Fania All-Stars y llegó a ser la "reina de la salsa".

Manolo Caro presentó la categoría de Documental del Año, destacando que en los últimos años este género ha tomado relevancia en los festivales de cine; acto seguido anunció que el ganador era Hip hop X siempre, del director Jessy Terrero, que muestra el desarrollo de esta música en América Latina.Dirección del Año fue para Alejandro González Iñárritu, por "Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades", aunque el cineasta no estuvo presente mandó un mensaje a través de un video.

"En nombre de todo el equipo de Bardo, quiero agradecer a los editores de la revista Rolling Stone y el jurado que votaron para darnos este premio, comparto este premio con cada uno de los involucrados en esta película... deseo que esta sea la primera de muchas entregas, donde forjemos comunidad y comprendamos quiénes somos y lo qué hacemos en esta bellísima comunidad hispanoparlante, hay que celebrar con un mezcalito", expresó Iñárritu en su mensaje.

Largometraje de Ficción del Año fue para "Competencia oficial", película española de los directores Gastón Duprat y Mariano Cohn. Icono Latinoamericano fue entregado a la serie "El rey. Vicente Fernández", premio que recibió su protagonista Jaime Camil."Con orgullo recibo este reconocimiento a nombre de Caracol y Netflix, ellos apostaron por el talento latino y me siento orgulloso de ser parte de esto, gracias a la familia Fernández por darle la confianza a esta empresa colombiana que está rompiendo fronteras", señaló Camil.

Finalmente "El amor después del amor", el documental que aborda la historia del músico argentino Fito Páez obtuvo el reconocimiento de Serie del Año.

Lista completa de ganadores:

Música

Álbum del año: "De todas las flores" - Natalia Lafourcade

Artista del año: Natalia Lafourcade

Canción del año: "Bzrp music sessions, Vol. 51" - ’Bizarrap ft. Villano Antillano

Promesa musical del año: Kevin Kaarl

Videoclip del año: "Solo por ser indios" - A.N.I.M.A.L. ft. Juanes

Productor musical del año - Tainy









Cine y televisión

Largometraje de ficción del año: Competencia oficial

Serie del año: El amor después del amor

Actuación del año: Ricardo Darín - 1985

Dirección del año: Alejandro González Iñárritu - "Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades"

Largometraje documental del año: Hip hop X siempre - Jessy Terrero