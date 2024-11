Beyoncé lidera la lista de los nominados a la 67 edición de los Grammy con 11 menciones, seguida de Charli XCX, Billie Eilish, Kendrick Lamar y Post Malone, con siete nominaciones.

Esta es la lista de los nominados a los Grammy 2025, cuya gala se celebrará el próximo 2 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Categorías generales

GRABACIÓN DEL AÑO

'Now And Then', The Beatles

'TEXAS HOLD 'EM', Beyoncé

'Espresso', Sabrina Carpenter

'360', Charli XCX

'BIRDS OF A FEATHER', Billie Eilish

'Not Like Us', Kendrick Lamar

'Good Luck, Babe!', Chappell Roan

'Fortnight', Taylor Swift y Post Malone

ÁLBUM DEL AÑO

'New Blue Sun', André 3000

'COWBOY CARTER', Beyoncé

'Short n' Sweet', Sabrina Carpenter

'BRAT', Charli XCX

'Djesse Vol. 4', Jacob Collier

'HIT ME HARD AND SOFT', Billie Eilish

'The Rise and Fall of a Midwest Princess', Chappell Roan

'THE TORTURED POETS DEPARTMENT', Taylor Swift

CANCIÓN DEL AÑO

'A Bar Song (Tipsy)', Sean Cook, Jerrel Jones, Joe Kent, Chibueze Collins Obinna, Nevin Sastry & Mark Williams, songwriters (Shaboozey)

'BIRDS OF A FEATHER', Billie Eilish O'Connell y Finneas O'Connell, songwriters (Billie Eilish)

'Die With A Smile', Dernst "D'Mile" Emile II, James Fauntleroy, Lady Gaga, Bruno Mars & Andrew Watt, songwriters (Lady Gaga & Bruno Mars)

'Fortnight', Jack Antonoff, Austin Post y Taylor Swift, songwriters (Taylor Swift Featuring Post Malone)

'Good Luck, Babe!', Kayleigh Rose Amstutz, Daniel Nigro & Justin Tranter, songwriters (Chappell Roan)

'Not Like Us', Kendrick Lamar, songwriter (Kendrick Lamar)

'Please Please Please', Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter, songwriters (Sabrina Carpenter)

'TEXAS HOLD 'EM', Brian Bates, Beyoncé, Elizabeth Lowell Boland, Megan Bülow, Nate Ferraro & Raphael Saadiq, songwriters (Beyoncé)

MEJOR ARTISTA NUEVO

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

RAYE Chappell Roan

Shaboozey

Teddy Swims

PRODUCTOR DEL AÑO, NO CLÁSICO

Alissia

Dernst "D'Mile" Emile II

Ian Fitchuk

Mustard

Daniel Nigro

COMPOSITOR DEL AÑO, NO CLÁSICO

Jessi Alexander

Amy Allen

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

RAYE

Música Latina

MEJOR ÁLBUM DE POP LATINO

'Funk Generation', de Anitta

'El Viaje', de Luis Fonsi

'GARCÍA', de Kany García

'Las Mujeres Ya No Lloran', de Shakira

'ORQUÍDEAS', de Kali Uchis

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA URBANA

'Nadie sabe lo que va a pasar mañana', Bad Bunny

'Rayo', J Balvin

'FERXXOCALIPSIS', Feid

'LAS LETRAS YA NO IMPORTAN', Residente

'Att.', Young Miko

MEJOR ÁLBUM LATINO DE ROCK O ALTERNATIVO

'Compita del Destino', El David Aguilar

'Pa' Tu Cuerpa', Cimafunk

'Autopoiética', Mon Laferte

'GRASA', Nathy Peluso

'¿Quién trae las cornetas?', Rawayana

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA MEXICANA (INCLUYENDO TEXANO)

'Diamantes', Chiquis

'Boca Chueca, Vol. 1', Carín León

'ÉXODO', Peso Pluma

'De Lejitos', Jessi Uribe

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA TROPICAL

'Muévanse', Marc Anthony

'Bailar', Sheila E

'Radio Güira, Juan Luis Guerra 4.40

'Alma, Corazón y Salsa (Live at Gran Teatro Nacional)', Tony Succar, Mimy Succar

'Vacilón Santiaguero', Kiki Valer





rad