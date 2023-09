Premios Ariel 2023: Lista de ganadores a lo mejor del cine mexicano

PELÍCULA

Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades

El norte sobre el vacío

Huesera

La caída

La civil

DIRECCIÓN

Natalia Beristáin | Ruido

Michelle Garza Cervera | Huesera

Alejandro G. Iñárritu | BARDO, Falsa Crónica De Unas Cuántas Verdades

Alejandra Márquez Abella | El norte sobre el vacío

Lucía Puenzo | La Caída

ACTOR

Daniel Giménez Cacho | BARDO, Falsa Crónica De Unas Cuántas Verdades

Álvaro Guerrero | La Civil

Cuauhtli Jiménez | Finlandia

Hernán Mendoza | La Caja

Gerardo Trejoluna | El norte sobre el vacío

ACTRIZ

Marta Aura | Coraje

Julieta Egurrola | Ruido

Arcelia Ramírez | La Civil

Natalia Solián | Huesera

Karla Souza | La Caída

COACTUACIÓN FEMENINA

Mayra Batalla | Huesera

Dolores Heredia | El norte sobre el vacío

Martha Claudia Moreno | Huesera

Nicolasa Ortíz Monasterio | Trigal

Úrsula Pruneda | Trigal (GANADORA)

COACTUACIÓN MASCULINA

Fernando Bonilla | El norte sobre el vacío

Raúl Briones | El norte sobre el vacío (GANADOR)

Juan Daniel García Treviño | La Civil

Jorge A. Jiménez | La Civil

Francisco Rubio | BARDO, Falsa Crónica De Unas Cuántas Verdades

DISEÑO DE ARTE

Ana Bellido | Huesera

Eugenio Caballero | BARDO, Falsa Crónica De Unas Cuántas Verdades

Sandra Cabriada | El norte sobre el vacío

Nohemí González | Zapatos rojos

Daniela Schneider | La Caja

Alain Dessauvage | La Civil

Alejandro G. Iñárritu | BARDO, Falsa Crónica De Unas Cuántas Verdades (GANADOR)

Adriana Martínez | Huesera

Miguel Schverdfinger | El norte sobre el vacío

Miguel Schverdfinger | Ruido

EFECTOS ESPECIALES

Luis Eduardo Ambriz | El norte sobre el vacío

Raúl Camarera, Gustavo Campos, Miguel Ángel Rodríguez, Juan Carlos Santos | Huesera (GANADOR)

Yoshiro Hernández, Roberto Ortiz | Mal de ojo

Elliot Rebollar Feregrino | El poderoso Victoria

Gregorio Vega López | La Caída

EFECTOS VISUALES

Raúl Luna | El norte sobre el vacío

Raúl Luna | La Exorcista

Raúl Prado | Huesera

Guillaume Rocheron ,Olaf Wendt | BARDO, Falsa Crónica De Unas Cuántas Verdades (GANADOR)

Mevlana Rumi, Ariel Gordon | Mal de ojo

FOTOGRAFÍA

Claudia Becerril Bulos | El norte sobre el vacío

Darius Khondji | BARDO, Falsa Crónica De Unas Cuántas Verdades (GANADOR)

Dariela Ludlow AMC | Ruido

Serguei Saldívar Tanaka AMC | Zapatos rojos

Nur Rubio Sherwell | Huesera

GUION ORIGINAL

Abia Castillo, Michelle Garza Cervera | Huesera

Habacuc Antonio De Rosario, Teodora Mihai | La Civil

Paula Markovitch, Laura Santullo, Lorenzo Vigas | La Caja

Alejandra Márquez Abella, Gabriel Nuncio| El norte sobre el vacío

Mónica Herrera, Samara Ibrahim, Tatiana Meñeruk, Lucía Puenzo, María Renée Prudencio | La Caída

LARGOMETRAJE ANIMACIÓN

Águila y Jaguar: Los Guerreros Legendarios | Mike R. Ortiz

Home is somewhere else | Carlos Patricio Hagerman Ruiz Galindo, Jorge Villalobos de la Torre

LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

Cartas a distancia | Juan Carlos Rulfo

Dioses de México | Helmut Dosantos

Home is somewhere else | Carlos Patricio Hagerman Ruiz Galindo, Jorge Villalobos de la Torre

Teorema del tiempo | Andrés Kaiser

Users | Natalia Almada

MAQUILLAJE

Lucy Betancourt | BARDO, Falsa Crónica De Unas Cuántas Verdades

Alfredo García | La Civil

Pedro Guijarro | El norte sobre el vacío

Marco Jiménez | Finlandia

Adam Zoller | Huesera

MÚSICA ORIGINAL

Gibrán Andrade, Rafael Manrique | Huesera

Tomás Barreiro | El norte sobre el vacío

Bryce Dessner, Alejandro G. Iñárritu | BARDO, Falsa Crónica De Unas Cuántas Verdades

Philip Glass, Leonardo Heiblum | Cartas a distancia

Camilla Uboldi | Zapatos rojos

ÓPERA PRIMA

Carlos Eichelmann Kaiser | Zapatos rojos

Michelle Garza Cervera | Huesera

Natalia López Gallardo | Manto de gemas

Liora Spilk Bialostozky | Pedro

Anabel Verónica Caso | Trigal

PELÍCULA IBEROAMERICANA

1976 (Chile) | Manuela Martelli

Argentina, 1985 (Argentina) | Santiago Mitre

As Bestas (España) | Rodrigo Sorogoyen

Carajita (República Dominicana) | Ulises Porra, Silvina Schnicer

Los reyes del mundo (Colombia) | Laura Mora

REVELACIÓN ACTORAL

Eustacio Ascacio | Zapatos rojos

Emilia Berjón | Trigal (GANADOR)

Déja Ebergengi | La Caída

Diego Armando Lara | El reino de Dios

Isabel Luna | Huesera

SONIDO

Nicolas Becker, Martín Hernández, Ken Yasumoto (diseño sonoro), Frankie Montano, Jon Taylor, (mezcla de sonido); Santiago Núñez (sonido directo) | BARDO, Falsa Crónica De Unas Cuántas Verdades

Pablo Betancourt, Zulu González(diseño sonoro); Yuri Laguna, Gerardo Villareal (sonido directo) | El norte sobre el vacío

Christian Giraud (diseño sonoro), Pablo Lach (mezcla de sonido), Omar Pareja (sonido directo), | Huesera

Jean-Stephane Garbe (mezcla de sonido), Federico González Jordán (sonido directo), Valérie Le Docte (diseño sonoro) | La Civil

Thomas Becka (diseño sonoro), Carlos Cortés (mezcla de sonido) Raúl Locatelli, Victor Tendler(sonido directo); | Manto de gemas

VESTUARIO

Amanda Cárcamo | El norte sobre el vacío

Gabriela Gower | Huesera

Mayra Juárez | El poderoso Victoria

Anna Terrazas | BARDO, Falsa Crónica De Unas Cuántas Verdades (GANADOR)

Estrella Vázquez | Finlandia

CORTOMETRAJE ANIMACIÓN

Bouclette | Fernanda Lozada

El año del radio | Samuel Kishi Leopo (GANADOR)

K8 | Miguel Anaya Borja

La melodía torrencial | José Luis Saturno

Los cuervos | Héctor Dávila Cabrera

CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

La evaluación | Diego Enrique Osorno González

Las nubes son de música | Enrique García Meza (GANADOR)

Mi reino | Luis J. Arellano

Mira el silencio | Santiago Zermeño

No te agüites | Juan Vicente Manrique

CORTOMETRAJE FICCIÓN

Agustina | Luciana Herrera Caso (GANADOR)

Aire | Kenya Marquéz

El Grillo | Carlos Hernández Vázquez

En cualquier lugar | Minerva Rivera Bolaños

Pitbull | Fabián León López

