¡Por un pelo! Wendy Guevara estuvo a punto de sufrir un robo en un hotel de la CDMX, asegura una de sus amigas

El ascenso a la fama de la influencer Wendy Guevara se puso en marcha con su triunfo, al hacerse acreedora de cuatro millones de pesos por su participación en el reality show "La casa de los famosos". Sin embargo, este vertiginoso salto a la popularidad podría venir acompañado de sus propios desafíos, llegando incluso a cruzar caminos con la delincuencia.

En días recientes, fue su colega, la también creadora de contenido Evelin, quien compartió una revelación inquietante, pues aparentemente, la famosa pudo haber sido el objetivo de un intento de robo en un hotel en la Ciudad de México. El incidente ocurrió cuando el recepcionista entró inexplicablemente a la habitación de Wendy. ¡Te ponemos al tanto!

A través de un video difundido en redes sociales, que circula en TikTok, la amiga de "Las Perdidas" narró que el pasado 27 de agosto tenía planeado acompañar a Wendy y otros amigos al concierto de Yuri en el Auditorio Nacional, ya que Guevara tendría una participación especial en el evento. No obstante, Evelin decidió regalar su boleto y quedarse en el hotel donde estaban alojadas debido a que comenzó a sentirse mal, optando por descansar.

Evelin, la amiga de Wendy Guevara. Captura.

Lee también: NETFLIX: con sólo 8 capítulos esta serie no para de crecer y es una lección de vida

A pesar de que cada una de las personas que acompañaban a la ganadora del prestigioso premio tenía su propia habitación en diferentes pisos, Evelin eligió dormir en la habitación de Wendy mientras esperaban el regreso del concierto. Sin embargo, mientras dormía, un ruido la despertó, lo cual le pareció extraño ya que, como había mencionado, nadie conocido se encontraba allí. Luego se percató de que un hombre que "trabajaba en la recepción" había ingresado a la habitación.

La influencer confrontó al hombre y le preguntó qué estaba haciendo en el interior, pero según su relato, las explicaciones que recibió le parecieron excusas. "Yo lo tengo qué decir. Dije qué onda. Me paro y va entrando un tipo que está en recepción y la verdad me saqué de onda le dije: ‘Oye, qué te pasa’, y me dijo: ‘Pensé que estaba solo. Es que se activó la alarma, la alarma de fumar’. Le quería acomodar de mil maneras, ¿por qué exactamente en la habitación de Wendy?”, comentó.

Wendy Guevara fue una de las personas que se concentró en la audiencia del Auditorio Nacional para presenciar el concierto de Yuri. Foto: Instagram

Lee también: Christian Chávez desata críticas y comparaciones con Sam Smith por su vestuario en la gira de RBD

Este incidente dejó a Evelin incómoda, por lo que decidió llamar a Guevara para informarle sobre lo sucedido. "Él pensó que estaba en mi habitación en el quinto piso. Estoy ahora en el cuarto piso. Es la primera vez que nos quedamos aquí. Llamé a Wendy y le dije: 'El de recepción entró a tu cuarto', y Wendy preguntó: '¿Estás segura?' Realmente no quiero mencionar el nombre del hotel. Si Wendy no lo dice, yo tampoco lo diré", expresó Evelin.

Por otro lado, agregó que en ocasiones la gente critica a su amiga acusándola de haber perdido su humildad, pero detalló que, aunque el hotel donde se hospedaban era económico, Wendy eligió quedarse con ellas. "Reservó la habitación aquí, así que como ella estaba registrada sola, a este tipo le resultó fácil. Wendy tiene aquí sus vestuarios, maletas. Creo que están infringiendo una regla al entrar a la habitación sin el permiso. Podrían haber colocado un micrófono o una cámara", amplió.

Hasta el momento, Guevara no ha hecho comentarios al respecto.

Lee también: La serie más atrapante de HBO Max que es considerada una de las mejores de toda la historia