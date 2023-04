Por sus infidelidades, una amante mandó a matar a Andrés García: “Le dieron 16 balazos a mi carro”

Andrés García no sólo fue un galán en la televisión, sino que en la vida real se convirtió en uno de los hombres más cotizados de su época, lo que le generó muchos problemas, ya no sólo con sus parejas formales, sino hasta con sus propias amantes que, ante el rechazo del actor, tomaron cartas en el asunto para vengar su indiferencia, como la vez que una mujer venezolana lo mandó a matar, ¿qué fue lo que pasó?

Así como, a lo largo de su carrera, el actor -que falleció ayer- se hizo acreedor de múltiples éxitos en la pantalla chica como en el cine, también tuvo una longeva historia de amor con múltiples mujeres y aunque mucho se le tachó de "mujeriego", don Andrés aseguraba que, al conocer a una mujer, se enamoraba de verdad, pues era muy entregado cuando ponía sus ojos en una persona, sin embargo, destacó que fueron sus infidelidades las que causaron muchos de sus fracasos en el amor.

"Pues así soy, yo me enamoró a cada roto, me enamoró de verdad, ese es el problema, me voy de cabeza y sí las quiero y yo quisiera tenerla hí para toda la vida, pero luego se me atraviesa otra y también quiero", dijo entre risas en una entrevista que Matilde Obregón en 2016.

El actor recordó una época en la que llegó a vivir con cuatro mujeres en un mismo departamento, ubicado en el parque España, con quien sostenía una relación amorosa simultanea y, en otra ocasión, también se mudó a lado de dos mujeres. Esas relaciones abiertas, las describió como "una época maravillosa, preciosa, éramos muy felices, la pasábamos muy bien", respuesta que dejó atónita a la periodista.

Andrés García falleció a los 81 años, debido a una cirrosis hepática. Foto: Instagram

Fue así que Obregón le cuestionó si, a lo largo de todos los romances que sostuvo con más de mil mujeres -como él aseguró-, había sido víctima de la violencia que podían producir los celos, a lo que el actor no sólo contestó que sí, sino que los celos de una mujer que conoció por su paso por Venezuela, casi provocan que pierda la vida, ya que aseguró que luego de que la rechazara, tomó la decisión de mandarlo a matar.

"A mí me mandaron a matar hasta por un ramo de rosas", destacó.

De acuerdo con los recuerdos de García, fue la suerte que lo salvó de morir, cuando una examante lo mandó a matar. Esto sucedió en una de las épocas de apogeo del actor, cuando actuaba, producía y dirigía películas, por lo que viajaba con mucha frecuencia a Colombia, Venezuela, Miami, Europa, específicamente a Cannes, a donde asistía para vender sus producciones, pero no sólo viajaba por negocios sino también por placer: "Agarraba unas fiestas tremendas".

Andrés García comenzó su carrera como actor bajo el papel de "Chanoc". Foto: IMDb

En uno de esos viajes a Venezuela, el actor tuvo un romance con una mujer de la región, sin embargo, confesó no recordar de quién se trataba, cuando esta le escribió una nota anónima cuando volvió a ese país tiempo después, pues confesó que cuando hacía esos viajes no sólo tenía una amante sino varias, así que no acababa de desentrañar cuál de todas había sido quién lo había vuelto a buscar.

Sin embargo, su interés no estribaba en volver a encontrarse con ella, sino de evitarla a toda costa, debido a que a su regreso a Venezuela, iba acompañado de su esposa, una mujer colombiana con la que estuvo casado por algunos años, por lo que al recibir un ramo de flores con la tarjeta de su examante, el actor se deshizo de la nota que ella le escribió, la cual decía: "-´Fulanito, ¿te acuerdas de las noches que hemos pasado en Venezuela? A mí no se me han olvidado, espero que esta vez, aunque vienes casado, no te olvides de mí, me hagas un ´espaciecito´´ y ahí decía cosas medio cachondas", destacó.

Fue así que el actor tiró la nota y se olvidó del asunto, pero al no obtener respuesta, don Andrés recuerda que dicha mujer envió a balacear su auto, sin embargo, él no iba dentro del vehículo a la hora del ataque; el único que estaba a abordo era su chofer, que tenía una complexión muy parecida a la de él.

El vehículo recibió 16 impactos de bala y aunque, por fortuna, el conductor salió ileso, se quedó mudo -como consecuencia del susto- por dos meses. "Lo ametrallan a él, se salvó de milagro ¿eh? Se quedó mudo por dos meses", aseguró.



