¿Por qué Shakira será nombrada "Mujer del año"?

Shakira ha vivido meses complicados y llenos de emociones desde que en julio de 2022 anunció oficialmente la separación de Gerard Piqué, el padre de sus dos hijos y con quien vivía desde hace más de diez años, desde entonces, la polémica no la ha dejado en paz, situación que ha sabido contrarrestar con nueva música que le ha ayudado a sanar la herida de la traición.

Varias cosas han pasado desde el truene con Piqué, mientras que él se retiró del fútbol, y presume por lo alto su relación con la joven Clara Chía, Shakira ha lanzado tres bombazos musicales con los que le ha contado al mundo sus vivencias más personales que le han ayudado a sanar y a facturar.

Con "Te felicito", "Monotonía" y sobre todo con el tema junto a BZRP "Music Sessions #53", la colombiana no sólo se colocó en los primeros lugares de popularidad en las plataformas de streaming, sino que logró empatía con millones de mujeres en el mundo.

Billboard reconocerá a Shakira

La revista Billboard se alista a efectuar en Miami la primera edición de "Mujeres latinas en la música", un evento que celebrará el "cambio positivo" promovido por las artistas, ejecutivas y creadoras hispanas, entre las cuales figura la colombiana Shakira, quien recibirá el reconocimiento como "Mujer del año".

La ceremonia de dos horas se llevará a cabo el 6 de mayo en el Auditorio Watsco de Miami, con Ivy Queen y Jacqueline Bracamontes como presentadoras, y será transmitida al día siguiente (7 de mayo) en exclusiva por la cadena hispana Telemundo.

Recibirán premios también en este especial musical la mexicana Ana Gabriel (Leyenda viviente), las argentinas Emilia (Estrella en ascenso) y María Becerra (Visionaria), la venezolana Evaluna (Tradición y futuro), la afrocolombiana Goyo (Agente de cambio) y la también mexicana Thalía (Poderosa global).

Todas ellas constituyen "una amplia gama de artistas excepcionales que reflejan la asombrosa profundidad del talento que se encuentra entre las mujeres de la música latina", dijo Leila Cobo, directora de contenido de Billboard para Latin/Español.

Sobre Shakira, Cobo aseveró que "es la mujer definitiva en la música" y que "gracias a ella, las mujeres latinas de todo el mundo se han empoderado para escribir e interpretar música profundamente personal".

"Creó un movimiento por su cuenta y sigue siendo más relevante que nunca hoy en día, con gracia, una profunda tradición de retribución y un enorme talento. Ella es la definición de una mujer en la música", agregó la ejecutiva, también de origen colombiano.

Se convirtió en la primera mujer en llegar al Top 10 en la lista de Billboard con "Shakira: BZRP Music Sessions #53", tema producido por el argentino Bizarrap.

La polémica canción, con claras alusiones a su expareja, también hizo historia como la pista latina más reproducida en 24 horas en la historia de Spotify y la pista latina más vista en YouTube en 24 horas, con más de 63 millones de visitas, y además rompió 14 Récord Guinness.

La edición inaugural de "Mujeres latinas en la música", anunciada a comienzos de este año, es una expansión del evento anual "Women in Music" que desde 2007 organiza la revista especializada Billboard y cuyo principal galardón es "Woman of the Year", que este año ostenta la cantante SZA, mientras que Taylor Swift es la que más veces lo ha recibido (3).

En la gala a celebrarse el sábado subirán al escenario del Watsco Center a presentar premios el dúo Ha-Ash y las cantantes Elena Rose, Greeicy, Nicole Zignago, Lele Pons y Guaynaa, entre otras.

En una entrevista a Billboard difundida esta semana, Thalía expresó el honor que representa el galardón que recibirá en reconocimiento a su larga trayectoria como cantante, compositora, actriz, productora y empresaria, junto a "un grupo de mujeres muy talentosas, poderosas, llenas de vigor, llenas de esa fuerza que se contagia".

También porque siempre ha sido una defensora de la igualdad y paridad de género en la música, en especial para las jóvenes artistas. "Van en contra de muchos prejuicios y en contra de la industria dominada por hombres. Es importante que haya otra mujer que las respalde, que no se sientan solas", acotó.

*Con información de EFE.