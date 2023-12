Por falta de empleo, Elvira Monsell asegura que debe muchísimo dinero en préstamos

Hace unos días la actriz Elvira Monsell llamó la atención de las redes sociales al publicar, en su cuenta oficial de Instagram, que su único deseo para el próximo 2024 era conseguir trabajo, pues en seis años no había recibido ninguna propuesta laboral.

La villana de telenovelas, también reveló que esta situación la estaba "volviendo loca" y aunque en ese momentos no reveló más detalles, en una reciente entrevista con "Ventaneando" explicó que la razón principal es porque lo poco que percibe no le alcanza para vivir.

Aunque tiene una larga trayectoria en la pantalla, Monsell confesó que el dinero con el que hoy por hoy cuenta es muy poco y viene únicamente de la ANDA y la ANDI, instituciones a las que está asociada: "Recibo 3 mil 300 pesos de jubilación en la ANDA, y la ANDI (Asociación Nacional de Intérpretes) nos da una ayuda solidaria de mil pesos; con eso tengo que vivir, lo cual no es posible", dijo al programa de Azteca.





Debido a esto, se ha visto en la necesidad de pedir dinero prestado a amigos y gente cercana, pero ha empezado a adquirir deudas que cada vez van aumentando más: " debo muchísimo dinero a gente hermosa, amigos y amigas maravillosas que me han tendido la mano", agregó.

La actriz de novelas como "Rosalinda", también lamentó que esta falta de oportunidades esté relacionada con las redes sociales, pues, dice, son un factor imprescindible a la hora de elegir el elenco de las producciones:

"En estos años he hecho más de 30 castings y no me he quedado en ninguno. Cuando tu representante manda tu solicitud lo primero que piden son tus redes sociales; yo me imagino que será para checar a los seguidores. Tocar puertas ya no es fácil", finalizó.

Tras recibir varios comentarios de los usuarios en los que le sugieren ser su propia generadora de trabajo, Elvira destacó que, a pesar del desempleo, no se ha quedado de brazos cruzados pues ha tomado cursos de dirección, de locución; y ha hecho algunas cosas de doblaje de manera remota, pero lo que más ansia es volver a ejercer su profesión y compartir con el público.