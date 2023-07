Por estas razones, Laura G se va de “Venga la alegría”

Es oficial que este viernes, 28 de julio, es el último día que Laura G estará en el matutino “Venga la alegría”, sin embargo, la conductora regiomontana aclaró que no se va a Telemundo, como se ha dicho y que, tampoco cambiará de empresa, sino que el motivo que la llevó a dejar el programa es el de estar más cerca de su familia, así como concentrarse en el crecimiento de la empresa que tiene en línea.

Este 31 de julio se acabará el contrato que G tiene con Azteca, por lo que hace poco menos de un mes, el departamento de talento de la televisora se puso en contacto con ella para que este fuera extendido, sin embargo, la presentadora de TV tomó la decisión de no renovarlo.

“Llevo seis años trabajando en una empresa maravillosa, pero estar en un matutino es muy demandante, es un programa que hay que estar de lunes a viernes, como todos los trabajos, pero estoy en un momento de mi vida que no me quiero perder absolutamente nada de mis hijos”, destacó.

La principal razón de no seguir en el show matutino -ahondó- es la de disfrutar el tiempo con sus seres queridos, por lo que también quiere ir más seguido a Argentina en donde vive la familia de su esposo.

“Me cuesta mucho trabajo pedir permisos en el área laboral, mi papá siempre me decía que fuera profesional y creo que parte de mi compromiso es serlo y decir hasta aquí estoy, mi esposo tiene su propia empresa entonces es dueño de su tiempo, él tiene mucha libertad”, confió.

"Venga la alegría" ha atravesado diferentes cambios y renovaciones en sus emisiones desde que la productora Maru Silva tomó la batuta del programa. Foto: Instagram

Desde los 13 años ha trabajado ininterrumpidamente en la televisión y ahora, a sus 38 años, quiere descansar un poco de este sueño de estar en una revista televisiva, explicó durante una transmisión en vivo en su Instagram.

“He reorganizado mi concepto de éxito, antes para mí una persona exitosa era la que trabajaba todo el día y mientras más demostraba que era chingona, era mejor, pero ahora para mí una persona exitosa es aquella que puede equilibrar muchas áreas de su vida”.

Actualmente tiene tres trabajos; en la radio, con su empresa que se dedica a distribuir materiales didácticos para niños y en “Venga la alegría”, que próximamente dejará.

“Quiero ser chingona en mi empresa, que también requiere tiempo tocar puertas, para que muchos lugares la conozcan, estoy dejando un programa donde siempre me han tratado muy bien por arriesgarme a algo incierto, estoy temblando de miedo”.

G además destacó que, aunque salga del matutino,seguirá conservando a los amistades que hizo en dicho programa, desmintiendo que el rumor de que había mal ambiente laboral como llegó mencionarse en algunos medios de comunicación, aunque admitió que siempre se llevaban pesado, pues así es su personalidad.

También aclaro que sus compañeras y compañeros ya sabían que pronto dejaría el programa, pero ninguna ni ninguno de ellos quisieron decir nada hasta que G hablara al respecto.

“Fue un ciclo muy bonito en mi vida y me despido desde mucho amor, extrañando, no me voy a Telemundo, tengo amigos allá a los cuales admiro, pero no está dentro de mis planes familiares irme a Miami; se vale hacer una pausa, no estoy peleada con la televisión, pero ahora decido no estar ahí diario, no voy corriendo a otra televisora”.

