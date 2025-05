Vaya sorpresa causó Poncho de Nigris al confesar en el reality show "Secretos de Parejas", de Canela TV, que tuvo un breve romance con Angélica Vale en 2006, cuando ella protagonizaba la exitosa telenovela "La fea más bella".

Frente a su esposa, Marcela Mistral, el conductor recordó una noche de fiesta en la que, según él, compartió varios besos con la actriz. “Yo siempre fui fan de Angélica y una vez nos encontramos en un lugar… nos dimos muchos besos”, dijo. Sin embargo, afirmó que todo terminó abruptamente por la supuesta desaprobación de Angélica María:“De repente ya la mamá no la dejó seguir saliendo conmigo, porque dijo que yo era un desmadre… y eso no es cierto”, aseguró.

Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL.

Cerró la anécdota con humor, al decir que “la novia de México” se perdió de tener unos hermosos nietos.

Sin embargo, Angélica Vale ofreció su versión en entrevista con Javier Ceriani, donde desmintió parte de lo dicho por De Nigris.

Angélica Vale aclara por qué no pasó nada con Poncho de Nigris

La también conductora explicó que su madre nunca intervino y que fue ella quien decidió no dar el siguiente paso:“Poncho anduvo un tiempecito atrás de mí, pero que diga la verdad… a mí sí me dio cosita andar con un güey de ‘Solo para mujeres’”, dijo.

Sorprendida por la mención, agregó: “Lo quiero mucho a Poncho, me cae súper bien, pero que no me ande metiendo en rollos con su mujer… ¡qué vergüenza!”.

Reiteró que su madre no tuvo nada que ver:“No, ella no se metió… ya estaba yo bastante grandecita como para que se hubiera metido mi mamá”.

Incluso, cree que él pudo haber usado a su mamá como excusa para cortar la comunicación.

Hasta el momento, Poncho no ha reaccionado a estas declaraciones.

Vale, por su parte, nunca estuvo alejada del amor. Su primer novio fue Alejandro Ibarra, a los 12 años, y en su historial de rumores también figura Ricky Martin. Actualmente está casada con el empresario Otto Padrón.