Polo Morín le "coquetea" a Ricky Martin y las redes se encienden: "Que baja clase"

El actor mexicano Polo Morín generó revuelo en las redes sociales al mostrar aparentemente interés en el cantante Ricky Martin, quien recientemente anunció su divorcio con el pintor Jwan Yosef, con quien contrajo matrimonio en 2018. Morín fue acusado de insensible ante la ruptura amorosa del puertorriqueño.

La controversia surgió después de que, a través de Twitter, el protagonista de "Donde hubo fuego" enviara un mensaje "coqueto" al intérprete de "La mordidita". Es importante recordar que el famoso mantiene una relación estable con Bernardo Abascal desde hace tres años.

En su publicación, escribió: "Hola, perdido", mencionando a Ricky.

Foto: Archivo El Universal

Lee también: Génesis Rodríguez, hija menor del Puma, muestra orgullosa el nuevo integrante de la familia junto a su novio

La respuesta de los internautas fue indignada, y le respondieron con comentarios contundentes.

Algunos expresaron: "Qué falta de clase", "Siempre he pensado que Bernardo es demasiado bueno para este tipo", "Qué desagradable", "Las 'relaciones abiertas' son pura basura, si no respetan a su pareja, es mejor que estén solteros", "El tweet estuvo divertido, lo admito, pero me sorprende que alguien tan frágil como tú disfrute de 'bromear'", "Si fue una broma, es de muy mal gusto hacerla en un momento difícil para Ricky".

Sin embargo, hubo quienes encontraron graciosa la acción de la celebridad y comentaron: "¿Qué onda, perdido?", "Aviéntate, polito", "Jajajaja, te pasaste".

Lee también: La miniserie romántica en Netflix de solo 4 capítulos que te atrapará de inicio a fin

Poco después, Morín aclaró que se trataba únicamente de una broma y que no tenía problemas amorosos con Bernardo.

En su mensaje, puso: "A ver... Bernardo se estaba riendo a carcajadas conmigo cuando escribí ese tweet, relájense... Y, ¿quién no ha estado enamorado de Ricky Martin alguna vez en su vida? Mi novio no es inmaduro ni celoso, nosotros sabemos perfectamente lo que tenemos... ¡SOPORTEN!".

Captura.

Los usuarios quedaron intrigados por saber si Morín había recibido una respuesta del cantante y también manifestaron su admiración por este último.

Se pudo leer: "Siempre será mi amor platónico, Ricky Martin", "Estoy profundamente enamorado y mi PAREJA lo sabe. Él es 'El Amor de mi vida' - Ricky Martin", "Polito, mi amor, no prestes atención, jajaja, ustedes disfruten. Me encantó el chiste".

Hasta el momento Polo no ha hecho más declaraciones respecto a la polémica.

Lee también: La película más picante que te dejará reflexionando sobre la fidelidad