Plaza Sésamo y cientos de sus episodios llegarán a YouTube el próximo año, como dieron a conocer a través de la cuenta del programa que, comenzó sus emisiones en 1969 y, que todavía hoy, sigue estrenando temporadas.

Por medio de @sesamestreet, la cuenta de X del programa infantil, se dio la noticia de que pronto, Beto y Enrique, Elmo y, Abelardo, "el Comegalletas" tengan su propio canal de YouTube, a través de una biblioteca digital.

"A partir de enero de 2026, YouTube tendrá la biblioteca digital más grande de contenido de Barrio Sésamo, con cientos de episodios completos que llegarán a los canales de Barrio Sésamo".

Con este mensaje, los productores de la serie, que, este 2025 emite su temporada 55, exhortaron a la población infantil, y a sus progenitores, a unirse a su canal para que la red Sésamo siga creciendo.

Fue tres años antes del lanzamiento de su primer episodio, que los productores Joan Ganz Cooney y Corporación Carnegie concibieron a "Plaza Sésamo". como un proyecto que podría contribuir formativamente a las audiencias, formadas por las y los infantes.

¿El objetivo?, ayudar a las infancias a tener una preparación previa, antes de comenzar con sus estudios básicos.

La fórmula, resultó todo un éxito, sobre todo, por la creación de títeres de Jim Henson, titirireto y reconocido director estadounidense, responsable de la creación de inolvidables personajes como los Muppets y los seres de la cinta "El laberinto".

A 56 años de su estreno, el programa sigue cobrando efecto en la audiencia que, generación en generación, ha evolucionado, motivo por el que sus productores han tenido que innovar, amalgamando a la ética que caracteriza a u su contenido, al uso de las herramientas digitales.

