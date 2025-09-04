Más Información

Chimamanda Ngozi, vuelve a la ficción desde los sueños y los cuerpos de cuatro mujeres

Programas de Casa Lamm serán  ahora sólo virtuales

Roberto Gutiérrez Alcalá incursiona en el cuento

"La cultura, no el petróleo, es la verdadera riqueza de México":  Luis Fernando Lara

Academia Mexicana de la Lengua enfrenta un futuro incierto, afirma Concepción Company

"Tacones altos", obra que le da una vuelta de tuerca al mito de Pigmalión

y cientos de sus episodios llegarán a el próximo año, como dieron a conocer a través de la cuenta del programa que, comenzó sus emisiones en 1969 y, que todavía hoy, sigue estrenando temporadas.

Por medio de @sesamestreet, la cuenta de X del programa infantil, se dio la noticia de que pronto, Beto y Enrique, Elmo y, Abelardo, "el Comegalletas" tengan su propio canal de YouTube, a través de una biblioteca digital.

"A partir de enero de 2026, YouTube tendrá la biblioteca digital más grande de contenido de Barrio Sésamo, con cientos de episodios completos que llegarán a los canales de Barrio Sésamo".

Con este mensaje, los productores de la serie, que, este 2025 emite su temporada 55, exhortaron a la población infantil, y a sus progenitores, a unirse a su canal para que la red Sésamo siga creciendo.

Fue tres años antes del lanzamiento de su primer episodio, que los productores Joan Ganz Cooney y Corporación Carnegie concibieron a "Plaza Sésamo". como un proyecto que podría contribuir formativamente a las audiencias, formadas por las y los infantes.

¿El objetivo?, ayudar a las infancias a tener una preparación previa, antes de comenzar con sus estudios básicos.

La fórmula, resultó todo un éxito, sobre todo, por la creación de títeres de Jim Henson, titirireto y reconocido director estadounidense, responsable de la creación de inolvidables personajes como los Muppets y los seres de la cinta "El laberinto".

A 56 años de su estreno, el programa sigue cobrando efecto en la audiencia que, generación en generación, ha evolucionado, motivo por el que sus productores han tenido que innovar, amalgamando a la ética que caracteriza a u su contenido, al uso de las herramientas digitales.

