Platanito defiende su estilo de comedia

La sociedad vive una doble moral, aseguró el comediante Sergio Verduzco, Platanito, quien defiende su comedia, a pesar de siempre estar envuelto en polémicas, incluso afirmó que sus seguidores siguen creciendo, aunque hay gente que a veces se ofende.

“Después de darnos cuenta que hoy se escucha el reggaetón, donde hablan de feminicidios, violaciones, cosas horribles, lo que yo estoy haciendo no es nada, es lo más fresa, parece que ahora soy el payasito de niños y los reggaetoneros son de adultos”.

El 31 de diciembre Plaranito dará un show para recibir el año nuevo en un hotel en Paseo de la Reforma.

El humorista aseguró que no conoce el significado de la palabra cancelación, pues muchas veces le han dicho que existe, sobre todo en las redes sociales, pero dijo que no sabe lo que realmente es.

“Me dicen: ‘Plátano estás cancelado’. Me gustaría saber dónde; también hay una palabra que está de moda en redes sociales: funar”.

Recordó que el año pasado, cuando ocurrió la controversia sobre una chica desaparecida en Monterrey, ese día estrenó su programa de radio y hoy sigue saturado de trabajo.

“También me dicen: ‘ya te corrieron de la tele’; no, es que no estaba en la tele, ahora hago radio, nunca lo había hecho, entonces, ¿dónde me están cancelando? No lo sé, tú vas a ver un espectáculo y hay gente, mi lugar está lleno en Coyoacán”.

El standupero de 51 años está seguro de que él ha sido cortina de humo dos veces, una con el tema de la Guardería ABC, cuando decidieron cerrar el caso y decir ya no hay culpables, y la segunda con lo de la joven Debanhi, en Monterrey, en el que hizo un chiste al respecto.

“Casualmente resulta que tiene que ver con el gobierno de Nuevo León el caso de Debanhi, ¿por qué callaron y por qué siguen callando esto? ¿Por qué no han agarrado al responsable y al verdadero culpable? No soy yo, son cortinas de humo que siempre están manejando, siempre estoy en el ojo del huracán, habiendo comediantes que dicen cosas peores, van sobre mí”.

Sobre este tema, Platanito ya ofreció una disculpa pública.

“Ya le contestamos a la Conapred que yo no hice ningún acto discriminatorio en mi comentario. Siempre he estado en la comedia, hasta el chiste más blanco ha sido polémico, entonces ya lo que yo diga, siempre me van a atacar”.