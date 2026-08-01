Luigi, Tony y Dominick, conocido como Piculincito, integrantes del grupo Picus, no han llegado a la mayoría de edad y ya saben lo que es presentarse ante miles de personas y convertir la popularidad en redes sociales en una carrera musical.

Luigi, el mayor de los hermanos, tiene 17 años; Tony, 15, y Dominick, 10. Y aunque comenzaron frente a una cámara como un pasatiempo, ahora tienen claro que su popularidad fue apenas el primer paso, pues mantenerse requiere preparación.

“La cosa no es llegar, sino mantenerse o ir subiendo poco a poco, para no tener una bajada y poder seguir en esto. Por eso no paramos y nos estamos preparando con clases de canto y aprendiendo a componer desde hace año y medio”, comentó Tony a EL UNIVERSAL.

El joven explicó que todavía no toman clases formales de composición, pero se reúnen con autores de trayectoria, participan en sus sesiones y aprenden de su manera de trabajar.

La agrupación acompañó ayer la presentación de los siete semifinalistas nacionales de México Canta 2026, jóvenes de entre 18 y 29 años que se abren camino en la música.

Acudieron al encuentro como grupo invitado, junto con Luis Alfonso Partida “El Yaki” y Snow Tha Product, para hablar con los concursantes.

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“Queremos compartirles un poquito de lo que nosotros hemos aprendido, pero también motivarlos para que sigan luchando por su sueño”, señaló Tony.

La historia de Picus comenzó en 2019, cuando los hermanos empezaron a aparecer en los videos que su vecino, el creador uruguayo Fede Vigevani, grababa para redes.

La respuesta del público les permitió pasar a la música. En 2021 lanzaron su primer sencillo, “Tan bonita”, y comenzaron a trabajar profesionalmente como grupo. Su tema “Súper ultra mega” ronda los 370 millones de vistas en YouTube.

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“A cada uno le llega su oportunidad de manera diferente. A nosotros nos llegó muy de la nada, pero dijimos: ‘vamos a darle’, y gracias a Dios resultó bien”, recordó Tony.

Luigi destacó que las redes sociales les permitieron conocer la respuesta del público y descubrir que sus canciones podían llegar más allá de los videos.

“Fue ahí donde se dio a conocer nuestra música. Como comenzamos esto como un pasatiempo, la propia gente comenzó a decirnos si le gustaba o no lo que hacíamos y por eso decidimos hacerlo de manera más profesional”, explicó Luigi.

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México Canta reunirá a 14 semifinalistas de México y EU. La final se realizará el 13 de septiembre en el Auditorio Nacional.

Los semifinalistas de México presentados ayer fueron Ángel Figueroa Sánchez, Isabel Piñeyro Acuña, Grecia Delgado Liñán, José Emilio Macías Placencio, Fátima Cuevas Miranda, Bilhan Morales Martínez y Luna Jiram López Márquez.

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