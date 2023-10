Pet Shop Boys acusa a Drake de utilizar un fragmento de su canción "West End Girls" sin permiso

El dúo musical británico Pet Shop Boys ha acusado al rapero canadiense Drake de utilizar un fragmento de su conocida canción "West End Girls" sin su conocimiento ni autorización en uno de los temas de su nuevo álbum.

Drake presentó el viernes su octavo trabajo de estudio, "For All The Dogs", en cuya canción titulada "All The Parties" se refiere a un "chico del East End y chicas del West End", con una letra y melodía que parece reflejar las del éxito de los músicos ingleses.

El dúo formado en Londres en 1981 dijo en la red social X (antes Twitter): "Es sorprendente escuchar a @Drake cantando el coro de 'West End Girls' en la canción 'All the Parties' de su nuevo álbum. No se ha dado ningún crédito ni se ha solicitado permiso".

Tras presentar el disco, el rapero norteamericano sorprendió a sus seguidores con el anuncio de su retirada de los escenarios al menos durante un año para atender un problema de salud en el estómago que, dice, le afecta desde hace tiempo.

El rapero ya lanzó dos álbumes en 2022, "Her Loss" y "Honestly Nevermind", mientras que los Pet Shop Boys se preparan para reeditar su inusual álbum "Relentless" con motivo de su 30 aniversario.

rad