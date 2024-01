Pepillo Origel temió por su vida cuando le detectaron un tumor cerebral

Algo de lo Juan José "Pepillo" Origel se puede jarctar, es de tener buena salud, aunque hubo dos momentos de su vida que sí le llegaron a preocupar: su reciente intervención por un marcapasos y cuando le llegaron a detectar un tumor en el cerebro.

Respecto al marcapasos, del que tuvo una operación en febrero del 2023, explicó que se siente bien, acaba de ir a León, porque ahí fue donde lo intervinieron, y que en 13 años lo volverían a revisar.

Comentó en entrevista con Yordi que tenía planeado un viaje internacional, pero como contrajo una bronquitis que se extendió por 15 días, ya no pudo ir, pero a excepción de ese episodio, asegura que habitualmente tiene una rápida recuperación.

“Yo siempre he sido muy sano, nunca me operaban, excepto cuando tuve un tumor en el cerebro, a ‘Venteando’ entré ya operado”, señaló acerca de este programa de espectáculos que inició el 22 de enero de 1996 y del que fue fundador.

“Para mí fue muy duro, mis papás creían que no iba a vivir, porque en ese tiempo un tumor en el cerebro era decir: se van a morir, pero resulta que me fui a Temple, Texas a operar allá y se fueron mis papás también, yo iba al hospital, me veían, me iba al hotel para prepararme”.

Pepillo se dio cuenta de que tenía una protuberancia anómala en una ocasión, cuando fue a la casa de Mario Moreno “Cantinflas”, porque era cumpleaños de su hijo Mario Moreno Ivanova.

“Estábamos tomando la copa en la casa y empiezo a sentir que se me movía todo, le dije a mi hermano: quién sabe qué me está pasando, me desvanecí, no sabían ni qué. Nos fuimos con el doctor y me dice: ‘tienes un tumor y tenemos que operarte ya, porque está oprimiendo el cerebro y te vas a desmayar a cada rato’”.

Afortunadamente, comentó, fue un tumor benigno, pero recordó que en una ocasón fue con su mamá a comprar ropa antes de la operación y ella le dijo que para qué compraba más cosas, pues creía que no sobreviviría.

“Menos de 15 días ya estaba yo de regreso perfectamente; con esto del corazón, fue muy rápido. Ya no (le tengo miedo a la muerte), a lo mejor cuando me pasó lo del cerebro sí me dio miedo, que te digan que tienes un tumor en el cerebro suena terrible, te van abrir, tengo la cabeza agujereada, en ese tiempo no es como ahora por eso uso peluca”, comentó quien dijo que sus padres son parientes: José Origel Orozco y Teresa Padilla Orozco.

