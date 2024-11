Tanto Juan José Origel como Iván Cochegrus fueron dos de los amigos más allegados de Silvia Pinal, sin embargo, a "Pepillo" nunca le terminó de convencer la cercanía que existió entre el productor de teatro y la actriz, pues afirmó, en más de una ocasión, que si se acercaba a la diva era por mero interés económico.

Hace unos años, era muy común ver a doña Silvia, en compañía de Pepillo, en eventos y celebraciones, pues ambos se consideraban como "los mejores amigos".

Sin embargo, esa amistad comenzó a enfriarse con el paso de los años y, mientras la distancia entre el periodista y la actriz, era cada vez mayor, Iván Cochegrus llegó a la vida de Pinal.

Y, si bien, la primera actriz nunca dejó de expresar el gran cariño que sentía por Origel, descartando cualquier tipo de diferencia, el conductor se sintió afectado de que Cochegrus se convirtiera en su nueva compañía, argumentado que no era un verdadero amigo de "la Pinal".

El periodista, originario de León, Guanajuato, lamentaba que el productor se involucrara en situaciones que sólo competían a los hijos de la actriz, como llevarla al hospital y cuidarla en su casa.

De acuerdo con lo que Pepillo cuenta, Iván se acercó a doña Silvia con otros fines que nada tiene que ver con una amistad auténtica.

"¿Pero de dónde amigos?, no deberían permitir gente que no viene al caso... para eso tiene a sus hijos, para que la ciuden, para que la llevan y la traigan, no es nada de la señora, se quiere hacer famoso estando a un lado de la señora, que ya no se meta tanto para poder ir yo, porque no me he parado a verla, hasta que ese señor deje de meterse en la casa de la señora, hasta que no se vaya ese hombre de la familia", dijo hace menos de medio año.

A su vez, Cochegrus se ha defendido afirmando que los verdaderos amigos se hacen presente en momentos críticos, exhibiendo que, durante las distintas hospitalizaciones de doña Silvia, Pepillo nunca fue a visitarla.

"Voy a decir algo muy claro, los verdaderos amigos, los reales, están en las buenas, en las malas, en el hospital, en la cárcel y yo, los cinco años que he estado con la señora internada nunca lo he visto que la visite, yo no sé por qué me tiene coraje", precisó en ese momento.

En su defensa, el conductor aseguró que sí visitaba a doña Silvia y que no era asunto de Cochegrus la forma en que llevara su amistad con la actriz.

"En primer lugar, yo he ido al hospital, pregúntenle a Efi, y nunca me he encontrado con este hombre, ¿qué le importa?, ¿a qué vas a molestar a los enfermos?, los hospitales no son para fiestas, que siga hablando, ni quién le haga caso, una gente de esas yo no voy a voltear a verlas".

Sin embargo, fue el productor quien acompañó a la actriz hasta su último aliento, junto a la familia más cercana de la actriz.

Por su parte, Pepillo ha atravesado su duelo a la distancia, pues no acudió al funeral ni al homenaje que se llevó esta mañana en el Palacio de Bellas Artes.

Con mucho dolor, el conductor ha compartido una serie de fotografías que fue conservando a lo largo de los años en que sostuvo una amistad con doña Silvia, que conoció desde hace cuatro décadas y con la que viajó a diferentes partes del mundo.

En un video, al borde de las lágrimas, Origel afirmó que, con la partida de la actriz, el cielo estaba de fiesta:

"Silvia Pinal... mi Silvia Pinal, ¿ustedes saben lo que yo quise a Silvia Pinal?, ¿lo que para mí fue Silvia Pinal?, no me cansaré de darle las gracias a Dios por haberme acercado a ella, haber estado con ella, haber viajado con ella, a ver conocido el mundo con ella, viajamos, conocimos muchos lugares, pero sobre todo haberle conocido el corazón, ahora, en este momento, estoy muy triste, he perdido a una gran amiga, mi corazón está muy triste, Dios mío, allá hay fiesta, llegó la Pinal".

