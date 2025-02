A Pepe Ávila del Pino le han dicho, en EU, que no le tiene miedo al color. Que contrario a sus homólogos de ese país, puede aprovecharlo perfectamente en sus escenas.

Pero también, quienes han trabajado con él, saben que en pleno rodaje posee la habilidad de encontrar el ángulo original hacia el cual tirar, al ver mejores condiciones.

“A lo mejor sí hay algo del inconsciente colectivo mexicano de la estética, de la cultura con la que hemos crecido, de los muralistas, hasta del Libro vaquero (una publicación popular). Creo que es muy mexicano hacer cosas de manera más instintiva y dispuesto a improvisar”.

Alejandro Martínez, en tanto, acaba de ser admitido por The American Society of Cinematographers, a la que difícilmente se logra entrar, porque no basta ser un buen fotógrafo, sino que la invitación llega por recomendación de algunos agremiados y un proceso de meses.

“Ni siquiera lo había intentando y de pronto viene la nominación en 2023, comienzan las pláticas y apenas este mes se dio el ingreso”.

Ávila del Pino (The deuce y Chambers) y Martínez (Fallout y Las azules), junto con los ya reconocidos Emmanuel “El Chivo” Lubezki, ganador de tres premios Oscar (Gravedad, Birdman y El renacido) y Rodrigo Prieto, nominado en cuatro ocasiones al Premio de la Academia (Secreto en la montaña. El irlandés, Silencio y Los asesinos de la luna), tienen hoy la oportunidad de ganar justo en los premios de la ASC.

Ávila del Pino y Rodrigo Prieto están en la categoría de Video musical: el primero por 313, interpretado por Residente con la participación de Penélope Cruz y Silvia Pérez Cruz; el segundo por el clip de “Fortnight”, tema de Taylor Swift.

“Es padre estar nominado porque es un reconocimiento entre colegas, recuerda Ávila del Pino.

“Yo he hecho más tv, casi no hago comerciales y ahora estar en los premios por un video se me hace chistoso. Fue un proyecto que hablamos Residente y yo, me lo había platicado varias veces”.

Martínez opta por premio en Episodio de una hora en serie regular, al que llegaría por el look visual del capítulo “Rhaenyra the cruel”, de La Casa del Dragón. Y Lubezki fue colocado en Serie o Antología limitada o Película Hecha para TV por su trabajo en Disclaimer.

“Yo no esperaba la nominación, mis capítulos son muy narrativos y pensaba menos espectaculares”, detalla Martínez.

“Cuando leí el episodio vi que había cosas importantes, como las características de la reina que era como algo más psicológico, que tenía que ver mucho con el duelo, con muchos puntos dramáticos, una procesión, el funeral en las páginas era corta, pero le agrandamos y la filmamos en tres ciudades”.

La cinefotografía mexicana está ampliamente representada en EU: a los cuatro nominados se suman otros como Paula Huidobro (CODA y Pam & Tommy), Nico Aguilar (El mono), Gonzalo Amat (Fargo), Jaime Reynoso (Extrapolations) y Galo Olivares (Alien: Romulus).

Y todos están ahora enfrentando la llegada de la IA y la “democratización” impulsada por la tecnología por lo que muchas personas sin preparación fotográfica, pueden hacer una buena imagen.

“Cada vez hay más mexicanas y mexicano en el gremio en EU y eso es súper bueno. Ahora con la IA, como en todo, tenemos que adaptarnos y lo nuevo trae resistencias. Hay que verla como herramienta, que ayude por ejemplo a la previsualización”, apunta Ávila del Pino.