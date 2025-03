El actor chileno Pedro Pascal y Jennifer Aniston fueron captados durante una salida nocturna en Los Ángeles este fin de semana, lo que rápidamente desató rumores sobre una posible relación amorosa, especialmente porque ambos están solteros.

El encuentro tuvo lugar en el Tower Bar, un restaurante del Sunset Tower Hotel, en West Hollywood, y se habría extendido por tres horas. Pero, ¿realmente hay algo más que amistad entre ellos? Pascal fue el encargado de aclarar las especulaciones.

“Jennifer y yo somos muy buenos amigos”, aseguró el protagonista de "The Last of Us a Entertainment Tonight" durante la premiere de la segunda temporada de su serie.

El actor relató que el sábado 22 de marzo pasó un rato agradable con ella. “Fue una cena divertida con martinis”, comentó.

Además, Pascal restó importancia a los titulares que surgieron tras la reunión, señalando que la atención se debía más a la popularidad de Aniston que a la suya. “Esa es su luz de estrella. Yo solo estoy disfrutando de ella”, expresó entre sonrisas.

Una fuente cercana a los actores, en tanto, detalló a Page Six que ambos “se respetan como artistas”.

Cabe destacar que, aunque la pareja estuvo acompañada, según reportes, por otras personas en el área cercana al valet, no parece que el encuentro fuera un asunto privado.

Pascal, conocido por su discreción en temas personales, ha sido vinculado en el pasado con figuras como Robin Tunney o Lena Headey, pero ninguna relación ha sido confirmada. Por su parte, Aniston, quien ha mantenido romances con figuras de gran renombre, encontró el amor más recientemente en Justin Theroux, con quien estuvo durante ocho años antes de su separación.

