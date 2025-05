La madrugada del 15 de mayo, el actor Pedro Moreno fue arrestado en Miami por presunta violencia doméstica y robo, lo que generó sorpresa en redes sociales. Sin embargo, solo permaneció unas horas en prisión y ya fue puesto en libertad.

El incidente ocurrió tras un altercado con su esposa, Bárbara Estévez, con quien mantiene un proceso de divorcio. De acuerdo con los primeros reportes, la discusión comenzó cuando Moreno intentó revisar el teléfono celular de Estévez, lo que derivó en un forcejeo. El actor logró quitárselo, y ante su negativa a devolverlo, Bárbara llamó al 911 desde el teléfono de su hija mayor, quien vio lo sucedido. A pesar de la separación, la familia aún vive junta.

Posteriormente, Moreno fue ingresado en el Turner Guilford Knight Correctional Center de Florida, donde compareció ante las autoridades y se le fijó una fianza de mil dólares.

El actor cubano Pedro Moreno. Foto: Instagram oficial.

Pedro Moreno pide no tergiversar la información

A su salida, ofreció declaraciones a la prensa, asegurando que todo fue un malentendido:“Ya vamos a casa. Creo que más discretos nos mantengamos con respecto a la situación, así se va a quedar, mejor va a ser para los niños”.

También desmintió versiones que lo vinculaban con un robo con violencia:“Me he enterado que dicen que robé un almacén, un robo a mano armada… nada que ver. Simplemente, lean lo que dice el reporte oficial, palabra por palabra, y eso fue lo que pasó”.

Pedro señaló que su versión de los hechos coincide con la de su aún esposa e hizo un llamado a los medios a no tergiversar la información oficial:“No pongan una palabra más, no pongan una palabra menos”, pidió.

¿Qué dijo Bárbara Estévez sobre la detención de Pedro Moreno?

Por su parte, Bárbara Estévez minimizó lo ocurrido y aclaró que no hubo agresión física. Según su testimonio, la discusión se originó porque Pedro se negaba a devolverle el celular, y decidió llamar a emergencias sin imaginar las consecuencias."Él no me golpeó, estábamos discutiendo para que me devolviera el celular, él no quería devolvérmelo, ahí llamé al 911”, explicó.

De acuerdo con el programa El Gordo y la Flaca, aunque Estévez retiró la acusación por robo, mantuvo la denuncia por violencia doméstica, razón por la cual el actor tuvo que pagar la fianza para salir de prisión. Hasta ahora, Bárbara no ha confirmado esta información.

Durante la audiencia, se le preguntó a Pedro si de niño había presenciado conflictos físicos entre sus padres y cómo eso lo había impactado. Él respondió que sí, que ocurrió cuando era menor. El juez le advirtió que sus propios hijos podrían quedar marcados por lo que presenciaron ese día, a lo que Moreno contestó:"Los niños estaban dormidos", en referencia a sus hijos menores.

*Con información de People.

