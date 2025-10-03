Quien crea que la vida de los actores es sólo fama y fortuna, no está prestando atención a todo lo que hay detrás de la imagen pública, explicó Alejandro Nones, quien protagoniza la puesta en escena P.D. Tu gato ha muerto.

“Esta obra es un homenaje a la profesión del actor, muestra esa parte fuera del glamour, que es salir en tv y ser reconocido por la calle; esta historia es ver la realidad, donde el rechazo es una constante y no existe una seguridad de nada; verlo en escena humaniza esta carrera que está idealizada desde afuera”, señaló Nones, quien estrenó ayer esta obra, en el Teatro 11 de Julio.

En P.D. tu gato ha muerto, escrita por James Kirkwood Jr., se cuenta la historia de Jimmy, un actor que ha quedado sin empleo, es abandonado por su novia en víperas de Año Nuevo y para colmo su gato Bobby está en una veterinaria muy enfermo; por eso cuando se topa con Vito, un ladrón en su apartamento, lo atormenta, aunque pronto se establece un vínculo tren ambos.

“Jimmy es un personaje muy rico de interpretar, un actor como yo, que sufre la inestabilidad de esta profesión, y la catarsis que tiene a lo largo de la obra es muy bonita y divertida”.

Alejandro Nones es más reconocido por su trabajo en cine y tv; ha realizado trabajos como ¿Quién mató a Sara? (2021), Un extraño enemigo (2022) o Pacto de sangre (2023); en teatro también le gusta desarrollarse, lo último que hizo fue las obras Perfectos desconocidos y La Clase.

“El teatro es importante, reconecta con esa parte básica del ser actor, de la vulnerabilidad, estar expuesto, que no haya tomas dos, que todo lo que creas que ya lograste como actor quede aparte; es fundamental estar cada cierto tiempo en el escenario”, expresó Nones.

Agradece al productor Rubén Lara que haya confiado en él para protagonizar la icónica puesta en escena, al lado del actor Rodrigo Brand.