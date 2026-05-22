A Pamela Almanza y al elenco de "Entre padre e hijo", Netflix les advirtió desde el inicio que nadie sabía qué pasaría con esta serie. No era un formato que la plataforma hubiera probado antes en México.

Con 20 episodios de apenas unos minutos cada uno, diseñados para consumirse casi con la velocidad con la que hoy se desliza un video en apps como TikTok, el proyecto logró posicionarse en el Top 10 de Netflix México.

“Se nos dijo desde el inicio que era un experimento, que nadie lo había hecho anteriormente y estamos muy contentos de que la gente lo esté consumiendo. Hacerlo fue una gozada”, cuenta.

La microserie estrenada el 13 de mayo se convirtió en una de las primeras apuestas mexicanas de la plataforma en adoptar un formato de contenido breve, inspirado en el contenido que domina aplicaciones asiáticas y redes sociales.

La producción, creada por Pablo Illanes y protagonizada también por Erick Elías y Graco Sendel, cuenta la historia de Bárbara (Pamela), una abogada que visita la hacienda familiar de su prometido y desarrolla un romance con Iker, el hijo de este.

Para Almanza, el auge de este tipo de contenidos digitales responde a que las personas tienen menos tiempo, pero siguen necesitando historias completas.

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“Creo que la gente tiene menos tiempo, pero las mismas ganas de escuchar historias. Eso es lo que hace esta serie, te sientas y la terminas porque la terminas. Ya no tienes que esperar un año para ver la siguiente temporada”, dijo.

La actriz explicó que el formato cambia por completo la narrativa audiovisual, pues aunque toda la historia dura alrededor de hora y media, cada episodio está construido para terminar con un gancho.

“En el cine normalmente todo se resuelve al final porque es una unidad completa; aquí cada episodio tiene suspenso, drama y revelaciones. Se vuelve mucho más adictiva”.

Pamela también encontró en Bárbara un personaje distinto al melodrama tradicional.

“Ahora las mujeres parece que nunca lloran y que todo lo pueden. Y no, también tenemos vulnerabilidad”.

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