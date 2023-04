Paulina Gaitán y la promesa que la llevó a ser una de las nominadas en los Premios Latino

Paulina Gaitán aceptó estar en la serie “Belascoarán”, protagonizada por Luis Gerardo Méndez, por una promesa que le había hecho tiempo atrás a uno de los creativos de la historia, sobre que a donde la invitara, ella estaría ahí.

Por eso, en ningún momento preguntó sobre el personaje y mucho menos el tiempo que aparecería éste en pantalla; por supuesto, tampoco leyó el guión.

La decisión fue acertada, pues ahora se encuentra a las puertas del Premio Platino, que reconoce a lo mejor del cine y la series iberoamericanas, en la categoría de Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie.

En Belascoarán, adaptación de las novelas de Paco Ignacio Taibo, la actriz de “Las Aparicio” y “El Presidente” encarna a una mujer rebelde y fuerte, en la década de los 70.

“Me invitó Rodrigo Santos, que era el showrunner de la serie y que había hecho "Diablo Guardián", que fue mi primer protagónico. Le dije esa vez que a donde me llamara, yo estaría, así que cuando me invitó ahora ni siquiera leí nada, sólo le dije que donde firmaba”, recuerda Paulina.

“Es un personaje bonito y complejo, me daba miedo este rol de seriedad y de cara dura al que me costaba llegar, pero cuando se enamora y tiene esos encuentros con Belascoarán, es maravillosa”, agrega.





En la categoría, Gaitán se encuentra con la chilena Claudia Di Girolamo, de “42 días en la oscuridad”; la colombiana Cristina Umaña por “Noticias de un secuestro” y la uruguaya Natalia Oreiro, de “Santa Evita”.

La entrega de los Premios Platino se realizarán el 22 de abril en Madrid, España.

“Sé que es una moneda al aire y no depende de uno, mi mamá me dijo que estar ahí es ya ser una ganadora y me da igual lo que pase; es un orgullo estar a un lado de mujeres tan chingonas como las que se encuentran”, expresa.

Anteriormente la actriz acudió en 2021 cuando presentó la serie de "Código implacable", en la cual interpreta a una agente especial.

“Esa vez dije: algún día estaré sobre la alfombra de la premiación y ahora será así”, apunta.





