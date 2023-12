Paulette Hernández se rinde ante el terror y gore

Luego de sufrir la violencia gore del desquiciado John Kramer en Saw X: el juego del miedo, la mexicana Paulette Hernández no quedó contenta con eso y se enfrascó en una nueva cinta de género en la cual un fantasma es clave de todo.

La tapatía viajó a Sudamérica para enlistarse en No voltees, del realizador venezolano Alejandro Hidalgo, quien el año pasado llegó a México con El exorcismo de Dios, considerada una de las mejores del género en su momento.

“Se trata de una tragedia familiar en la que el papá abusa física y psicológicamente de sus hijos y entonces de grandes se van. Luego pasa que él muere y ellos tienen que regresar a cuidar a la mamá, pero empiezan a ver su papá fantasma”, cuenta Paulette.

“No me gusta brincar en la butaca (risas). Sí me encanta el terror, pero no donde hay tortura o gore , cuando ya veo demasiada información de eso en las noticias”, agrega la actriz.

Junto a Paulette, en No voltees, que ya se terminó de rodar, también participan los mexicanos Lucero Trejo y Alan Alarcón.

“Lo padre es que al director le encanta el género, sabe cómo hacerlo y con estas cosas que sí dan miedo por lo que se va viendo poco a poco”, considera Hernández.

En Saw X: El juego del miedo, Paulette interpretó a Valentina, una enfermera que forma parte del grupo que promete curar al protagonista del cáncer que lo aqueja, sin resultados positivos, lo que desencadena su ira.

En México, la más reciente entrega de la saga protagonizada por Tobin Bell, rodada casi totalmente en México, convocó a 1.5 millones de espectadores, quedando dentro de las 50 más vistas de este 2023.

Con estrenos

Para 2024 la jalisciense espera el lanzamiento de los largometrajes El club perfecto, con Ricardo Castro y la comedia Chico conoce chica, del recién fallecido Raúl Martínez (Un padre no tan padre).

La nueva temporada de Señorita 89, donde también participa, ya está terminada, pero su estreno permanece en pausa, pues se desconoce su canal de salida una vez que Lionsgate (antes Starzplay, la productora) abandonó Latinoamérica hace unos meses.