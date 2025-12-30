En la Ciudad de México, en Mérida 17 de la Colonia Roma, se vive el mismo ritual cada semana.

Las luces caen sobre la pista y la gente se agrupa para moverse al ritmo de la misma música y los mismos pasos que antes hacían en el Club de Periodistas.

El baile y hasta la ropa pasa de generación en generación.

Compartirá show con DJ Katana, la primera mujer DJ de México. Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

Una canción como “Danger”, de The Flirts, es casi un himno en ese lugar. La letra: “Amarte es como jugar con dinamita / No puedo sacarte de mi mente / No importa cuánto trate”. Es una historia de amor y obsesión con un ritmo hecho para bailar. Ese tipo de letras han construido la pista de Patrick Miller durante décadas.

“No tengo problema con ningún género. Lo que sí me molesta es el reggaetón o cualquier música cuando las letras agreden a las mujeres o se basan en puras groserías para tener éxito. Cualquier canción que agrede a quien sea, eso es lo que no me gusta”, dice Roberto Devesa a EL UNIVERSAL.

Además, si hay algo que hoy le genera inquietud es el avance de la inteligencia artificial (IA) en la música y las artes. El DJ admite que le preocupa lo que puede perderse en el camino: la emoción, el error, la intuición. Para alguien formado en la experiencia directa con el público, la idea de que una máquina pueda “crear” canciones plantea preguntas incómodas sobre el futuro de la creatividad.

“La inteligencia artificial nunca va a tener el sentimiento humano, la emoción. Creo que sí va a tambalear mucho la industria de la música y de todo. Tiene su parte buena y su parte mala, pero sí puede afectar la creatividad y la forma de trabajar”, considera.

El ritual del vinilo

Antes de convertirse en el icónico Patrick Miller, Roberto Devesa vendía e instalaba equipos, montaba discotecas y recorría la ciudad cuando las primeras pistas de baile comenzaban a tomar forma a finales de los años 70.

Con el tiempo, ese lugar detrás del equipo lo llevó naturalmente a la tornamesa. Primero enseñando a otros DJs, después enfrentándose a la presión de tocar ante la gente.

“Me tocó enseñar a muchos DJs, porque eran las primeras discotecas de México. Ya estaba acostumbrado a estar detrás de la tornamesa; la presión de la gente es distinta y, si no la sabes manejar, se convierte en nerviosismo”.

En una época sin internet, sin streaming y sin algoritmos, dice que conseguir música era un ejercicio de paciencia y de intuición. Había pocas tiendas, pedidos que tardaban semanas y discos que se compraban sin saber si funcionarían en la pista.

Escuchar era un acto colectivo y elegir implicaba riesgo.

“Era un ritual. Aquí en México había muy pocas tiendas y todas las semanas estabas a la expectativa de si ya habían llegado discos nuevos. Ibas a escucharlos y dependía de ti decidir cuál creías que le iba a gustar a la gente. Ahí es donde está la función del DJ: saber qué canción puede funcionar con tu público”.

La cultura Patricio

Sin métricas ni algoritmos, el éxito se medía en movimiento. Así fue como temas como “Living on video”, de Trans-X, o “You spin me Round (Like a record)”, de Dead or Alive, se volvieron parte del ADN del lugar. Canciones que hoy parecen inevitables, pero que alguna vez fueron apuestas.

“La comunidad se fue haciendo poco a poco. Se fueron creando lazos, amistades de muchos años, y todo eso terminó convirtiéndose en una identidad: el vestuario, el respeto en la pista, la forma de escucharse y de verse”, cuenta.

Ese mismo instinto permitió que artistas como Jessica Williams, Fred Ventura o Rofø encontraran una pista donde su música no solo sonara, sino que se quedara por muchos años y que se pasara de generación en generación.

“No sé exactamente en qué consista, pero muchas veces, si dices: ‘esa va a funcionar’, funciona. Yo creo que es gusto y conocer a tu gente, saber para quién estás tocando”, explica.

Con 45 años de carrera, Devesa sabe cuál su legado en México.

“Patrick Miller no es solo música, es una cultura. Hay canciones que la gente escucha y dice: ‘esa es bien Patrick’, porque todo se construyó con muy buen gusto y mucho respeto por la pista”.

Este sábado 10 de enero, el Hi-NRG y Patrick Miller regresarán al Palacio de los Deportes para inaugurar la temporada de conciertos de 2026 junto a Katana, la primera mujer DJ en México.

“Espero no defraudar a toda la gente que vaya, tanto Patricios como no Patricios, y que todos salgan felices, bailados y con la sensación de haber vivido algo especial”.