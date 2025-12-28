Después de más de dos años alejado del ojo público, Harry Styles volvió a convertirse en tendencia por los rumores que apuntan a un supuesto regreso musical.

Todo inició en YouTube, específicamente en el canal oficial del artista, donde la aparición de un video sorprendió a sus fans.

El clip, que lleva por nombre “Forever, Forever”, fue publicado el pasado 27 de diciembre y en menos de 24 horas ya rebasa los dos millones de reproducciones.

En sus más de ocho minutos de duración, el material muestra imágenes del concierto que el británico ofreció en Italia, en 2023, como parte de su exitosa gira “Love On Tour”.

En él se observan a los seguidores de Styles reunidos, mientras este, sentado frente a un piano, comienza a interpretar una balada. En un momento del video, el cantante se dirige al público y dice: “Escribí esto para ustedes”.

Lo que despertó las sospechas de los fans, es que al final del clip aparece la frase “We Belong Together” (Nos pertenecemos), lo que ha desatado rumores de un posible y pronto regreso.

“Forever, Forever” marca el primer lanzamiento musical del exOne Direction desde el lanzamiento de “Harry’s House” en mayo de 2022, álbum que consolidó su carrera en solitario.

Desde mediado del 2023, Harry se ha mantenido lejos de los escenarios, la industria y el ojo público; aunque, recientemente, ha cobrado notoriedad por su cercanía con la actriz Zoe Kravitz, con quien, se dice, mantiene una relación casual.

