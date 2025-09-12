Pato Borghetti está contento al regresar a casa, después de sufrir una emergencia médica y tener que ir al hospital, donde lo acompañó su esposa, la conductora Odalys Ramírez; Pato, como lo llaman cariñosamente, se dijo agradecido por las muestras de cariño del público y detalló que tras la revisión médica, tiene que hacer ajustes a sus hábitos.

El argentino, conductor de "Venga la Alegría", alertó a sus seguidores al compartir hace unas horas una foto desde una cama de hospital, la cual acompañó con el mensaje:

"Parada obligatoria pero aquí seguimos", se lee.

Patricio Borghetti comparte foto desde el hospital.

Pato Borghetti hará cambios en sus hábitos

Pato agradeció la presencia y compañía de su enfermera estrella, Odalys Ramírez, con quien lleva casado 13 años y tiene dos hijos en común; Borghetti tiene otro hijo llamado Santino, fruto de su relación con la actriz Grettell Valdez.

Odalys Ramírez acompaña a su esposo, el conductor Patricio Borghetti en el hospital.

En un video de agradecimiento, Pato confiesa que el momento más delicado ya pasó y que se encuentra recuperándose en casa.

"Ya pasó el susto mayor, salió todo súper bien", dijo, a la par de agradecer las muestras de apoyo de sus colegas en TV Azteca y del público que le escribió buenos deseos para que se recupere pronto.

"La recomendación del doctor es ir con calma, pero que el lunes ya puedo ir a trabajar, así que el lunes ya estaré en Venga la Alegría", adelantó; en un segundo video mostró cómo disfrutaba del matutino de Azteca desde la comodidad de su cama.

"Ya pasó lo más difícil, ahora a recuperarme tranquilo, nos vemos por ahí pronto".

Aunque no dio mayor detalle de qué fue lo que lo llevó al hospital, afirmó que tras lo ocurrido deberá hacer cambios en sus hábitos alimenticios y de ejercicio.

"Gracias gracias gracias. Un buen susto a tiempo puede ayudar a hacer algunos cambios en los hábitos alimenticios y de ejercicio para tener mejor salud. No debería ser así, deberíamos aprenderlo antes de situaciones más complicadas. Pero agradezco tener la oportunidad de aprenderlo ahora. Bendecido de poder corregir a tiempo. Gracias al Doc Alejandro Barrero por la intervención oportuna, Gracias @marusilva_al por el apoyo. Y gracias a la Diosa @odalysrp que tengo la suerte de tener en mi vida y es incondicional", escribió.

