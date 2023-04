Pasión de Gavilanes: el actor que cambió de profesión tras grabar la telenovela

Pasión de Gavilanes es una de las novelas más cautivantes de los últimos tiempos. No sólo consagró la carrera de algunos actores sino que para algunos desconocidos fue un gran trampolín a la fama. Sin embargo, otros tomaron otros rumbos y se alejaron del trajín diario que conlleva grabar una telenovela con muchas horas fuera de sus casas.

Uno de los personajes recordados es el del Mayordomo Malcolm, interpretado por Andrés Felipe Martínez quien está alejado totalmente de los reflectores y las cámaras de televisión por decisión propia. Él mismo contó que dejó Colombia y buscó un mejor futuro para él y para su familia en Estados Unidos. Fue en el 2021, aun con pandemia, cuando decidió irse con casi 60 años a probar suerte y una mejor vida, trabajando de lo que sea.

Pero no todo salió como esperaba para el ex Pasión de Gavilanes porque se le hizo complicado instalarse para trabajar y mandarle dinero a su familia. Contó que muchas veces debió aguantar hambre y hasta dormir en el piso. En una entrevista con La Red, el actor colombiano confesó que había empezado a trabajar en una empresa de limpieza de casas, pero ahora es parte de una compañía de mensajería. Su trabajo es entregar paquetes en diferentes partes de la ciudad en la que se encuentra viviendo.

En sus redes sociales, Andrés Felipe Martínez se ha acostumbrado a mostrar cómo es su nueva vida que empezó de cero en otro país. Allí contó que vive en una casa compartida con otras personas pero que tiempo antes le ha tocado dormir en el suelo de lugares alejados, a los que tenía que ir a la mañana siguiente. El objetivo de dormir en esas condiciones era ahorrarse el pasaje y el tiempo.

Incluso, para el actor que fue parte del elenco de Pasión de Gavilanes, la alimentación a veces es un problema pero una abogada lo ayuda para conseguir un permiso de trabajo, seguridad social y otros beneficios. ''Cuando hablo con mis hijos siento la más grande soledad. Esa sensación me rompe el corazón. Me deja sin fuerzas y me impulsa a correr a abrazarlos. Pero sé que si lo hago, mis hijos no tendrán un futuro y dos meses después estaremos muriéndonos de hambre", comentó. Se ha presentado a algunos cástings y eso ha alegrado a sus seguidores.