Pascacio contempla dejar la actuación

A casi un año de haber salido de prisión, el actor Pascacio López se prepara mentalmente por si su carrera ha llegado a su fin; en paralelo, visualiza otras vías de vida como el retomar sus estudios en leyes.

El histrión de Falsa identidad y Rambo: last blood permaneció 11 meses en el Penal Metropolitano de Puente Grande, Jalisco, acusado de abuso sexual hacia Sarah Nichols, cuando ambos trabajaban en la serie Guerra de vecinos.

A principios de 2023, los jueces determinaron que no había elementos para vincularlo a proceso y apenas en enero de este año, dice, volvieron a reconfirmar dicha decisión judicial.

Ahora mismo se encuentra a la espera de lo que resulte de un amparo promovido por la parte acusatoria en el que, está seguro, volverá a obtener la misma respuesta.

“La impartición de justicia se hace a partir de la existencia de un delito y, en mi caso, las magistradas encontraron que, con las pruebas aportadas por mi defensa y las no aportadas por la parte acusatoria, no existió ninguno”, dice.

Apoyado por su familia y algunos miembros del medio cinematográfico y televisivo mexicano, Pascacio ha pasado estos meses casi alejado del ambiente artístico, con algunas excepciones.

Ya grabó dos episodios del unitario Como dice el dicho y fue invitado a participar en los filmes La huella de tus labios, de Julián Hernández, y Lupe, dirigido por Robert Fiesco, este último en posproducción.

“Me he retirado un tiempo, estuve con mi familia preparando cosas, desintoxicándome de todo ese aturdimiento de estar en la cárcel y me puse a escribir los proyectos que quiero realizar”, comenta Pascacio con EL UNIVERSAL.

“También he estado tratando en terapia el hecho de que, si en determinado momento la etapa de mi vida como actor aquí terminó por esta situación, pues asimilarlo y encontrar otro camino en la vida, ya sea haciendo mis propios proyectos o ejerciendo otra profesión. Si Dios quiere, voy a retomar la carrera de leyes de la que ya había hecho una parte”, detalla.

Las ofertas laborales disminuyeron y lo entiende, porque muchos no desean ser relacionados con él. También, comenta que muchos que se decían sus amigos en el medio y algunos a los que incluso ayudó, le dieron la espalda. Y en donde ahora radica, la gente lo apoya.

“Somos una familia sencilla que crecimos en el campo, no necesitamos grandes lujos y no nos pesa el trabajo, podemos hacer lo que sea”, subraya el actor.

Da su versión

El nombre del actor saltó mediáticamente cuando, a mediados de 2022, fue detenido por presunto abuso sexual hacia Sarah Nichols, pero desde diciembre de 2020 ya enfrentaba otras acusaciones por parte de la también actriz y activista, Vanessa Bauche.

En el año pandémico, Bauche lo denunció bajo los delitos de violencia contra la dignidad de las personas y abuso sexual, acusándolo de presuntamente haberle gritado en set de filmación, además de besarla en una escena sin estar en el guión, respectivamente.

“En su declaración, dice que (el beso) fue delante de todos al momento de grabar, pero yo tengo testigos en contra de la versión de ella y, ella, no tiene ninguno; y no lo tiene, porque no existió eso”, dice.

La investigación por el primer punto sigue su curso y el segundo fue desechado por las autoridades, de acuerdo con López.

“Hay videos donde ella me da nalgadas en escenas sin estar escritas, tengo esos videos, todo está grabado. Y hay todo un equipo de producción que no permitiría eso (los abusos que se le adjudicaron) y yo no habría sido contratado para la segunda temporada si hubiera hecho las cosas que ella dice”, subraya.

“Yo no quería ver a esa señora nunca en mi vida y así lo platiqué con el productor, y fue que me hicieron una escena en el primer capítulo (de la segunda temporada) para darle salida al personaje y yo tener tranquilidad.

El actor agrega que también hubo un juicio civil interpuesto por Bauche, donde exigía la cantidad de 8.5 millones de pesos por daño moral, luego de que él exhibiera los mensajes que ella le mandaba.

Subraya que las autoridades fallaron a favor de él y su abogado, explicando que no había ningún nexo causal entre una cosa y otra, pues tampoco se ofrecieron como pruebas contratos con esas cantidades.

Señala que en su momento publicaría todas las declaraciones de las carpetas de investigación.

De Nichols espera que, desde la conciencia y reflexión, reconozca públicamente que fue manipulada para hacerle daño.