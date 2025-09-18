Más Información

En la guerra y la exhibición todo se vale, aunque quizá no de la mejor forma. Resulta que LAIKA decidió establecer el 23 de octubre como la fecha del reestreno remasterizado de “ParaNorman” (cinta que llegó a salas 2012), pero sin importar que el mismo día estaba programado el lanzamiento de “Yo soy Frankelda”, la primera película mexicana en stop motion. Esto ha hecho pensar a Cinépolis mover el lanzamiento de la producción nacional unos días, casi pegado con el Día de Muertos.

La decisión no es fácil, nos cuentan, porque querían tener un respiro, pero quizá no queda de otra para que cada quien tenga su espacio. La película mexicana sigue al personaje conocido ya en una serie de Max, pero ahora contando un poco su origen.

Mon Laferte llevará consigo a “Cabaret”

El fin de semana pasado "Cabaret" terminó su temporada con Mon Laferte como protagonista y fue tan satisfactorio su debut como actriz de teatro, que la chilena no piensa alejarse de las tablas.

Ahora Laferte asegura que para su próximo álbum, del cual ya ha dado a conocer varios sencillos, llevará algo de “Cabaret” a los videos y a su tour, así que es muy posible que Sally no se separe pronto de esta artista que se ha dejado conquistar por el teatro.

Mucho Residente, pero ¿y las raperas?

El sábado 6 de septiembre se presentó Residente en Zócalo capitalino, donde reunió a 180 mil personas. El concierto hizo eco, por las demandas del músico contra Israel y su solidaridad con Palestina.

Pero esto no fue suficiente, usuarios en redes sociales se quejaron porque las transmisiones gratuitas no le dieron la misma importancia a las raperas Arianna Puell, Ximbo, Niña Dioz, Prania Espoinda, Azuki y Mena, que estuvieron en el mismo escenario y también tenían un mensaje poderoso sobre las mujeres en la escena, la violencia de género y desapariciones forzadas . De eso no se transmitió nada.

Residente llenó de consignas su discurso durante su show. Foto: Gabriel Pano El Universal
Residente llenó de consignas su discurso durante su show. Foto: Gabriel Pano El Universal

