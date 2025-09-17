Finalmente Guillermo del Toro no logró sacudirse sus compromisos con “Frankenstein” y no podrá estar el sábado en la entrega del Ariel, donde recibiría un reconocimiento por su trayectoria internacional. El director intentó hasta el último momento ajustar su agenda, pero la gira europea y asiática de su monstruo no le dio respiro. Lo que sí habrá es un mensaje en video, el mismo recurso que ya había usado para el Festival de Morelia. Al final, lo que queda claro es que, aunque sea en pantalla, Del Toro sigue siendo parte de todas las fiestas del cine mexicano.

Cinépolis ya confía más en la IA que en sus programadores humanos

La inteligencia artificial ya no solo escribe guiones y hace “extras” digitales: también organiza horarios de cine. Cinépolis está usando IA para distribuir funciones y llenar más butacas los fines de semana, tarea que antes hacía un humano a golpe de Excel y paciencia. El avance tiene dos lecturas: por un lado, agiliza el trabajo; por el otro, confirma que la IA ya está metida hasta en la forma en que elegimos palomitas grandes o chicas. Si hace unos meses sorprendía que una película como “Todas menos tú” usara IA para crear a una “chica sexy”, ahora la novedad es que también decidirá a qué hora la veremos.

Cinépolis recurre a la IA para llenar salas. Foto: Carlos Odín/EL UNIVERSAL.

León Larregui revive su “Viva Mé…” y vuelve a ser meme patrio

León Larregui tiene la habilidad de reírse de sí mismo y convertir sus tropiezos en clásicos. En 2017, durante un festival en apoyo a los damnificados del 19S, lanzó al aire un grito incompleto: “¡Viva Mé… Mé…!”, que desde entonces fue material infalible de memes cada 15 de septiembre. Siete años después, el vocalista de Zoé volvió a recordarlo con ironía en Twitter: “Y que viva Me!!!!”. Entre risas y nostalgia, quedó claro que el grito fallido ya es tan parte de las fiestas patrias como el pozole y la piñata tricolor.

