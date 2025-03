Los Ángeles.— Para Sterling K. Brown el fin del mundo es un asunto serio. En la serie Paradise el actor interpreta a Xavier Collins, el guardaespaldas del presidente de EU, Carl Bradford (James Marsden), quien gobierna en un futuro no muy lejano una ciudad subterránea ubicada en Colorado y que es habitada por los últimos sobrevivientes de la humanidad.

A través de ocho episodios recién culminados y disponibles en la plataforma Disney+, el mundo descubrirá la suerte de Brown, quien pasó de ser un protector del primer mandatario, a investigador y líder de una resistencia.

El primer episodio, que reunió a siete millones de espectadores de acuerdo con Disney+, reveló cómo un cataclismo amenazó a la humanidad, orillando así a que se construyera una ciudad bajo una montaña de Colorado.

En una suerte de naufragio, Collins tenía asegurada su salvación, pero tuvo que tomar decisiones con consecuencias, así como Samantha “Sinatra” (Julianne Nicholson), una empresaria tecnológica y millonaria que cuida las puertas de la ciudad Santuario.

“Al final de cuentas es lo que vemos en la vida, ¿no? A imperios que duran siglos, como el otomano, el romano, el chino, con sus dinastías, incluso podemos decir que EU. Vemos que las cosas no van a durar para siempre. Todo está destinado a cambiar eventualmente. Es la única constante en este mundo.

“Si intentamos sujetarlo todo con fuerza para mantener las cosas igual, el mundo tenderá a romperse más rápido. Pienso que lo que ves en Paradise es que estamos llegando a nuestro punto de ruptura”, explica Brown vía Zoom desde su casa en California.

La serie creada por Dan Fogelman y que fue renovada para su segunda temporada, reúne al productor con Brown, con quien hizo su éxito This is us, donde Starling personificó a Randall Pearson, un hombre adoptado que está ansioso por el futuro de sus hijos.

“Me gusta ser papá. Creo que es mi mejor rol. He encontrado que los personajes como Randall o Xavier pueden generar empatía más fácilmente si son papás. También pienso que Dan tiene un tema relacionado con la paternidad, porque en estas dos series explora el tema”, comparte Brown, ganador de tres Emmy y nominado al Oscar por Stranger than fiction (2023).

En Paradise, Xavier quedó viudo tras el fin del mundo, con su hija adolescente (Aliyah Mastin), que se rebela al buscar su propio espacio en ese mundo post apocalíptico.

“El penúltimo episodio es el mundo acabando y el escape”, revela Brown, cuyo personaje en la temporada investiga el asesinato al presidente mientras busca pistas de quién es el villano a vencer.

Para el episodio ocho Brown decide con quién aliarse.