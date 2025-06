En el cine, la figura paterna es retratada desde distintos ángulos. Las siguientes películas se alejan de los estereotipos o fórmulas repetidas de lo que es un padre y captan la complejidad de los vínculos que definen la paternidad.

"Buscando a Nemo"

Marlin, un pez payaso que pierde a su pareja y a gran parte de su nido, se convierte en el único responsable de su hijo, Nemo. Su sobreprotección lo lleva a un viaje inesperado a través del océano, enfrentándose a sus miedos mientras busca a su hijo perdido. En el proceso, Marlin entiende que ser padre no solo significa proteger, sino también confiar y aprender a soltar.

*¿Dónde ver? Disney +

"Búsqueda implacable"

Bryan Mills (Liam Neeson) es un exagente que, ante la desaparición de su hija durante un viaje, activa todos sus recursos para encontrarla. La película muestra a un padre que conoce los riesgos del mundo y que actúa con precisión para enfrentar lo que considera una amenaza directa a su familia.

*¿Dónde ver? Disney +

"Más barato por docena"

Con doce hijos bajo el mismo techo, Tom Baker (Steve Martin) debe encontrar el equilibrio entre su carrera y la vida familiar. La película plantea un tipo de paternidad basada en la coordinación y la necesidad de generar dinámicas que funcionen para todos, incluso para él y su familia en casa y el equipo del trabajo.

*¿Dónde ver? Disney +

"Ladrón de bicicletas"

En la Roma de posguerra, Antonio logra conseguir trabajo gracias a su bicicleta, pero cuando se la roban, inicia una búsqueda junto a su hijo.

A lo largo del día, lo que parecía una historia sobre objetos perdidos se convierte en un retrato de la relación entre padre e hijo frente a una realidad económica difícil.

Está película es considerada como una de las mejores de todos los tiempos.

*¿Dónde ver? Youtube

"Mira quién habla"

James (John Travolta), un taxista que de forma inesperada entra en la vida de una madre soltera y su bebé, representa una figura paterna que no llega por la vía tradicional. Su presencia constante, aunque no buscada, se va transformando en un papel activo en la vida del niño. La historia invita a pensar la paternidad como una construcción que no depende del origen biológico.

*¿Dónde ver? Claro Video

