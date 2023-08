Papá de Checo Pérez ofrece una suburban a quien le demuestre que Luis Miguel tiene un doble

Cuando el papá de Checo Pérez, Antonio Pérez Garibay, lanzó la propuesta de regalar una suburban 2024 a la persona que le demostrara que, quien se presenta en el concierto de Luis Miguel es un doble, sabía que tenía todas las de ganar, esto debido a que dice estar seguro de que no se trata sino de nada más y nada menos que el cantante, al que es muy cercano, por lo que lo defiende ante todas las críticas de las que ha sido víctima "el Sol de México" desde que este comenzó con su gira.

El papá del piloto de carreras fue captado durante su paso por la alfombra roja de un evento social el día de ayer, por lo que fue cuestionado acerca de algunos temas en torno a Luis Miguel, esto debido a que don Antonio es un amigo muy cercano del cantante, luego de que se conocieran en 2012, época en la que empresario buscó lanzar una colaboración a lado del "Sol", la cual nunca se concretó, sin embargo, el encuentro que, en principio fue estrictamente laboral, tras "unos martinis", se convirtió en una amistad.

En principio, el también diputado habló acerca de la paternidad de Luis Miguel, asegurando que "ser padre" es lo más importante para cualquier humano, por lo que aseguró que así ocurre también para el cantante, sugiriendo que sí está presente para sus menores hijos, los cuales tuvo a lado de Araceley Arámbula; Miguel y Daniel: "Mira, yo te voy a ser sincero, estoy seguro que Mickey estará pendiente siempre de todos sus hijos".

Lee también: Laura Flores celebra sus 60 años con una fotografía en muy poca ropa y un mensaje sobre el amor propio

Y si bien, Pérez Garibay no quiso desmentir ni afirmar las versiones que aseguran que el cantante se sometió a una maga gástrica para bajar de peso, luego de que consultase a su supuesto cirujano, el doctor argentino Cristian Pérez Latorre, quien le aconsejó operarse, debido a su condición de prediabético, sin embargo, defendió este tipo de intervención quirúrgica, revelando que él es una de las personas que se la ha hecho, alcanzando resultados muy eficaces, debido a que perdió 50 kilos en medio año, luego de que en enero atravesara el bypass gastrico.

"Todo lo que se diga, hable y se comente no afecta en nada", destacó y prosiguió: "50 kilos en seis meses... esto es sano, es por salir, es por vida, no tiene nada de malo", destacó en una entrevista para "Venga la alegría".

Otro de los temas que no dejó pasar desapercibidos tuvo que ver con el rumor de que la madre de Luismi, Marcela Basteri, sigue viva, mismo que dos sobrinas lejanas del cantante han impulsado y difundido en los medios de comunicación argentinos. pero, para don Antonio, esos dichos no son más que mentiras, pues hasta bromeó con la idea de que, si de desear se tratara, el pediría volver a su madre, pero eso no es posible :"Ay ojaá también digan que mi madre está vida, me encantaría verla.

Lee también: Salen a la luz nuevos detalles del accidente en el que murió Paco Forastieri, hijo de Matilde Obregón

Finalmente, el papá de Checo confió que el próximo 15 de septiembre viajará a Las Vegas para disfrutar del concierto que ofrecerá el "Sol", pues destaca que no hay forma de que LuisMi haya sido suplantado por un doble. El convencimiento con que habló el empresario fue tal que hasta dijo que rifaría una camioneta último modelo; una suburban del año para ser más específicos, y se la estragará aquella persona que pueda demostrar que no se trata del cantante sino de alguien que se le parece.

"A quien pueda comentar eso, que venga, y yo le apuesto una suburban así de fácil, el que me demuestre que no es ´Mickey´vamos a apostar una suburban nueva, 2024, y si quieres apostar otro carro, lo apostamos; yo voy porque sí es" puntializó.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más.

melc