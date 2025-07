Ya sea vestido de negro o con el torso desnudo, Ozzy Osbourne a menudo era blanco de críticas de grupos de padres por su imagen y una vez causó un escándalo al morder la cabeza de un murciélago. Más tarde, se revelaría como un padre torpe y dulce en el programa de telerrealidad "The Osbournes".

El álbum debut homónimo de Black Sabbath de 1969 ha sido comparado con el Big Bang del heavy metal. Surgió durante el apogeo de la Guerra de Vietnam y arruinó la fiesta hippie, revelando amenaza y presagio. La portada del disco mostraba una figura espeluznante contra un paisaje desolado. La música era fuerte, densa y enojada, y marcó un cambio en el rock 'n' roll.

El segundo álbum de la banda, "Paranoid", incluyó clásicos del metal como "War Pigs", "Iron Man" y "Fairies Wear Boots". La canción "Paranoid" solo alcanzó el número 61 en la lista Hot 100 de Billboard, pero se convirtió en muchos aspectos en la canción emblemática de la banda. Ambos álbumes fueron votados entre los diez mejores de heavy metal de todos los tiempos por los lectores de la revista Rolling Stone.

Dave Navarro de la banda Jane’s Addiction escribió en un homenaje de 2010 en Rolling Stone: "Black Sabbath son los Beatles del heavy metal. Cualquiera que sea serio sobre el metal te dirá que todo se reduce a Sabbath. Hay una línea directa que puedes trazar desde el metal de hoy, pasando por bandas de los ochenta como Iron Maiden, de regreso a Sabbath".

Un vocalista sombrío y demoníaco

Sabbath despidió a Osbourne en 1979 por sus legendarios excesos, como llegar tarde a los ensayos y faltar a los conciertos. “Sabíamos que realmente no teníamos otra opción más que despedirlo porque estaba completamente fuera de control. Pero todos estábamos muy deprimidos por la situación”, escribió el bajista Terry “Geezer” Butler en sus memorias, “Into the Void”.

Osbourne resurgió al año siguiente como artista en solitario con “Blizzard of Ozz” y el siguiente año con “Diary of a Madman”, ambos clásicos del hard rock que fueron multiplatino y generaron favoritos perdurables como “Crazy Train”, “Goodbye to Romance”, “Flying High Again” y “You Can’t Kill Rock and Roll”.

Osbourne fue dos veces incorporado en el Salón de la Fama del Rock & Roll, una vez con Sabbath en 2006 y nuevamente en 2024 como artista en solitario.

Osbourne encarnó los excesos del metal. Sus extravagantes hazañas incluyeron orinar en el Álamo, inhalar una línea de hormigas de una acera y, más memorablemente, morder la cabeza de un murciélago vivo que un fan arrojó al escenario durante un concierto en 1981. (Dijo que pensó que era de goma).

Osbourne fue demandado en 1987 por los padres de un adolescente de 19 años que murió por suicidio mientras escuchaba su canción “Suicide Solution”. La demanda fue desestimada. Osbourne dijo que la canción realmente trataba sobre los peligros del alcohol, que causó la muerte de su amigo Bon Scott, cantante principal de AC/DC.

El entonces cardenal John J. O’Connor de Nueva York afirmó en 1990 que las canciones de Osbourne llevaban a la posesión demoníaca e incluso al suicidio.

“Eres ignorante sobre el verdadero significado de mis canciones”, escribió el cantante en respuesta. “También has insultado la inteligencia de los fanáticos del rock en todo el mundo”.

El público en los conciertos de Osbourne podía ser objeto de burlas o escupitajos por parte del cantante. A menudo se les instaba a gritar juntos, pero el Osbourne invocador de Satanás solía enviar a las multitudes a casa con los oídos zumbando y un enérgico ”¡Dios los bendiga!”.

Comenzó una gira anual —Ozzfest— en 1996 después de ser rechazado del cartel del que entonces era el principal festival de música itinerante, Lollapalooza.

Ozzfest ha acogido a bandas como Slipknot, Tool, Megadeth, Rob Zombie, System of a Down, Limp Bizkit y Linkin Park.

El aspecto de Osbourne cambió poco a lo largo de su vida. Llevaba su largo cabello liso, un pesado maquillaje negro en los ojos y gafas redondas, a menudo con una cruz alrededor del cuello. En 2013, se reunió con Black Sabbath para el sombrío y crudo “13”, que alcanzó el número uno en la lista de álbumes del Reino Unido y llegó al número 86 en el Billboard 200 de Estados Unidos.

En 2019, tuvo un éxito en el Top diez al participar en “Take What You Want” de Post Malone, la primera canción de Osbourne en el Top diez desde 1989.

El adiós de Ozzy Osbourne

La formación original de Sabbath se reunió por primera vez en 20 años en julio de 2025 en el Reino Unido para lo que Osbourne dijo sería su concierto final. ”¡Que comience la locura!”, dijo a 42 mil fans.

Ozzy asombró con su voz desde un trono tallado con imágenes sombrías. Foto: Cortesía @metalhead_shin y AFP

Metallica, Guns N Roses, Slayer, Tool, Pantera, Gojira, Alice in Chains, Lamb of God, Halestorm, Anthrax, Rival Sons y Mastodon hicieron presentaciones. Tom Morello, Steven Tyler de Aerosmith, Billy Corgan, Ronnie Wood, Travis Barker, Sammy Hagar, Andrew Watt, Yungblud, Jonathan Davis de Korn, Nuno Bettencourt, Chad Smith y Vernon Reid hicieron apariciones. El actor Jason Momoa fue el anfitrión de las festividades.

“Black Sabbath: todos seríamos personas diferentes sin ellos, esa es la verdad”, dijo el cantante de Pantera, Phil Anselmo. “Sé que no estaría aquí con un micrófono en la mano sin Black Sabbath”.

Ozzy murió el martes, solo semanas después de su concierto de despedida. Tenía 76 años.

Un comunicado de la familia expresó: "Con más tristeza que las palabras pueden expresar tenemos que informar que nuestro querido Ozzy Osbourne falleció esta mañana. Estaba con su familia y rodeado de amor. Pedimos a todos que respeten la privacidad de nuestra familia en este momento". En 2020, reveló que tenía la enfermedad de Parkinson después de sufrir una caída.

