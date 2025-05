El actor Osvaldo de León ha construido su carrera en cine, teatro y televisión. Ha participado en producciones como "La casa de las flores", "Señora Acero", "Lo que la vida me robó" y "Una familia con suerte", además de presentarse en escenarios teatrales y producciones independientes.

Con más de dos décadas de trayectoria, regresa como protagonista en la telenovela "Cautiva por amor", donde interpreta a Santiago, un policía encubierto que enfrenta una red de tráfico de personas.

“Hay muchas personas que no están viviendo esa realidad… A veces creo que sí es importante quitarnos la venda de los ojos y darnos cuenta que el mundo no es tan bueno como pensábamos, pero que también nosotros deberíamos de poner nuestro granito de arena para combatirlo, desde lo más pequeño, ya sea en nuestra casa”. contó, durante la presentación de la telenovela.

Lee también:

Al referirse a la telenovela, que aborda el tráfico de mujeres y menores, el actor explicó por qué considera importante que estas temáticas se presentan en la ficción.

“Hay muchas personas que no están viviendo esa realidad. No queremos vivir la realidad y a veces creo que sí es importante quitarnos la venda de los ojos y darnos cuenta que el mundo no es tan bueno como pensábamos”, dijo.

También subrayó la necesidad de cuidar a las infancias frente a los riesgos de secuestro y trata

“Tenemos que cuidar a nuestros hijos, ser conscientes de que se los pueden llevar… Hay mucho secuestro… Estados Unidos es el lugar donde más se trafican personas, sobre todo niños”, aseguró.

De León se ha mostrado como un hombre de fe, a propósito y continuando con Estados Unidos, el actor compartió su opinión sobre la elección del nuevo papa, el primero de origen estadounidense.

“Siento que Dios sabe por qué hace las cosas. Incluso Trump… En la Biblia es rey Saúl y rey David. Sin un Saúl no hay un David. Sin un rey malo, si quieres poner a Trump como el malo, entonces no va a llegar el bueno que quiera entrar en su lugar a arreglar las cosas”. dijo.

Para el actor este proyecto representa un momento importante en su camino profesional, no solo por el personaje que interpreta, sino por su regreso a TV Azteca.

“Pienso todo lo que me ha costado para llegar aquí… mi primera oportunidad fue en Azteca, regreso 20 años después y necesitamos que le vaya bien al proyecto. No solo por mí, sino porque si le va bien, va a haber más trabajo para otros actores, maquillistas, directores… es una puerta que se abre”, concluyó

"Cautiva de amor" se estrenará el 12 de mayo por Azteca 1 y cuenta con un elenco integrado por Litzy, Daniela Castro, Plutarco Haza, Erick Chapa, Alejandra Lazcano y Rossana Nájera.

rad