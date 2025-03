Litzy y Poncho Cadena comenzarán con los preparativos de su boda este abril, pues a pesar de que el chef está muy ocupado con los llamados de "MasterChef Celebrity", la pareja está lista para planificar todo lo relacionado con la ceremonia, la que planean celebrar a finales de este año.

Haciendo caso omiso a los rumores que giran en torno a su relación con el chef Cadena, Litzy confió a "Venga la alegría" que ya están listos para planear todo lo relacionado al día en que se darán el "sí", a tal grado que ya está dándose a la tarea de repartir obligaciones a todas las personas involucradas en la organización de su boda.

Una de los pendientes más importantes será, por supuesto, el menú, el cual dejará completamente en las manos de su pareja, pues la cantante afirma que, como chef, sabrá tomar la decisión correcta.

Lee también: Afirman que ex del chef Poncho Cadena está en contra de su relación con Litzy

"Chef Poncho es el encargado de que la comida esté maravillosa".

Aunque aclaró que Cadena sólo se encargará de elegir cuáles serán los platillos que degusten junto a sus invitados, pues no permitirá, por nada en el mundo, que en su día especial, el chef se meta a la cocina a trabajar.

"Obviamente él no puede estar en la cocina, definitivamente no lo voy a dejar, pero sí que él coordine todo", precisó.

Entre otros detalles, negó que tenga contemplado usar más de un vestido de novia, como acostumbran varias famosas que llegan a usar, hasta cuatro vestidos distintos, pues afirmo que no desea que sea una celebración suntuosa, ya que lo único que realmente desea es unir su vida a su pareja, con quien comparte la visión de organizar un festejo sencillo.

"No, no, no... uno, ¿andarme cambiando?, para eso tengo el 90´s Pop Tour, esto no es show, quiero disfrutarlo, me la quiero pasar increíble, quiero que sea petit, queremos celebrar el amor, más que sea como un espectáculo y lucirme con bodorrionón, la neta, no es mi rollo", claró.

Lee también: Litzy se compromete con el chef Poncho Cadena, del que se enamoró en "MasterChef"

También contó que aún no tiene bien claro qué miembro de su familia la entregará en el altar, pues su padre falleció en 2022, un gran golpe que la desestabilizó emocionalmente por varios años.

"No sé, mi mamá o mi hermano, que mi hermano es el único hombre de la casa, estaría padre, yo sé que (mi papá) va a estar ahí conmigo presente, toda mi familia se va a encargar de hacerme sentir que mi papá está ahí".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc