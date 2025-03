Para Oscar Acosta, el paso del tiempo ha sido casi imperceptible, ya que se ha divertido haciendo lo que más le gusta: creando escenografías, trabajando como director vocal, actuando y, por qué no, haciendo detallitos aquí y allá en la producción en la que esté. Así han transcurrido 25 años.

"Se pasa el tiempo volando, por eso creo que es bueno darse cuenta de los logros que uno va dejando de lado, porque no te das cuenta de lo que vas sembrando. Me siento afortunado porque creo que no todo el mundo tiene esa oportunidad de hacer varias cosas que le gustan en un mismo proyecto y que además sea remunerado. Disfruto mucho las cosas que hago en el teatro", explicó Acosta.

Sus primeros pasos los dio en el 2000 como parte de los espectáculos de Disney. Luego, fue productor ejecutivo de diversas obras, dejó que su creatividad se manifestara a través de la ambientación que creaba para los montajes y, cuando "La Jaula de las Locas" llegó al Teatro Hidalgo en 2015, estuvo realizando actuaciones especiales y hasta se convirtió en su director residente.

Foto: Juan Torres.

A partir de ese momento, el productor Juan Torres lo ha contemplado como parte de montajes como "Te amo, eres perfecto... ahora cambia!", "Papi piernas largas", "El mago" (The Wiz) y La "Tiendita de los Horrores", donde actualmente le da vida a Seymour, el empleado de una florería que salva de la quiebra cuando lleva a Audrey 2, una planta carnívora muy especial.

"Estoy más que fascinado con ese montaje, porque es de esos personajes que sólo llegan a tus manos una vez en la vida, que siempre soñé hacer y se me dio la oportunidad y estoy más que feliz", expresó el actor.

Entre las satisfacciones que le ha dado estar en el teatro está el ver que estrellas como Lucero Mijares logren su mayor potencial con su voz, ya que fue él quien trabajó con la hija de Manuel Mijares en su debut en el teatro musical con Dorothy, en la puesta en escena "El Mago" (The Wiz).

"Cuando la conocí y vi su sencillez, su carisma, su talento que es indiscutible, supe que era alguien maravilloso, y saber que alguien como ella y su familia me quieren y me apoyan, porque su cariño es sincero, y que estén presentes, es algo que no tiene precio."

Foto: Juan Torres

Como una forma de reconocer su labor, la producción del musical "La Tiendita de los Horrores" le rendirá un merecido homenaje en la función de esta noche, donde se hablará de todo el trabajo, pasión, entrega y tiempo que le ha dado a este montaje, en el cual no sólo es uno de los protagonistas, porque, como es su costumbre, también creó la escenografía y las tres plantas carnívoras que se usan a lo largo de la obra, una de ellas del tamaño de un Volkswagen.

Oscar explicó que no se enteró de este homenaje hasta que el productor Juan Torres posteó en las redes sociales del musical la invitación al público, algo que lo llevó a llamar de inmediato a su jefe y preguntarle. Cuando éste le respondió que era algo que ya se merecía, no tuvo más que agradecimiento por sus palabras y este detalle.

"Esto para mí es muy valioso, porque viene de gente que me quiere, que confía en mí, en mi trabajo, y creo que no hay nada más bonito que te reconozcan las personas a las que aprecias, con las que trabajas con tanto gusto, tus compañeros de escena; la verdad te alimenta el alma y te hace recordar muchas cosas", expresó Oscar.

